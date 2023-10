Faigheann Feirmeoir ón Afraic Theas amach blúirí dreigít neamhchoitianta

Tá fionnachtain eisceachtúil déanta ag feirmeoir ón Afraic Theas, ag nochtadh dhá bhlúire dreigít ar leith ar a mhaoin sa Rinn Thuaidh. Is é seo an chéad fhionnachtain dreigít san Afraic Theas le breis agus 40 bliain agus tugann sé líon iomlán dreigít dheimhnithe na tíre go 51. Ainmníodh na blúirí go hoifigiúil Brierskop agus Wolfkop i ndiaidh sainchomharthaí tíre in aice láimhe.

Is blúirí carraige iad meteorites a mhaireann a dturas trí atmaisféar an Domhain tar éis iad a dhíbirt as an spás. Soláthraíonn siad léargais luachmhara d'eolaithe ar fhoirmiú ár gcóras gréine agus ar an saol orgánach atá ann. Meastar meteorites a bheith ina gcuid ríthábhachtach den oidhreacht nádúrtha agus bíonn iarsmalanna agus bailitheoirí ar fud an domhain á lorg acu.

Is tasc dúshlánach é meteorites a aimsiú, toisc go bhfaightear iad de ghnáth trí sheans nó tar éis iad a fheiceáil le linn imeachtaí liathróid dóiteáin meteor. Eascraíonn formhór na meteorites ón gcrios astaróideach idir Mars agus Iúpatar, agus tagann céatadán beag ón ngealach agus ón Mars. Is suíomhanna iontacha iad Antartaice agus Fásach an tSahára chun meteorites a aimsiú mar gheall ar a n-aeráidí éireacha, rud a chabhraíonn lena gcaomhnú.

San Afraic Theas, aicmítear meteorites mar ítimí náisiúnta oidhreachta agus tá siad faoi chosaint an dlí. Ní mór iad a stóráil agus a chaomhnú i gceart ag institiúidí creidiúnaithe le haghaidh taighde amach anseo. Léiríonn na fionnachtana a rinne feirmeoir na hAfraice Theas le déanaí go bhféadfaí tuilleadh torthaí dreigít a fháil sa tír.

Tá dul chun cinn sa teicneolaíocht, cosúil le líonraí ceamara a thaifeadann conairí liathróid dóiteáin meteor, tar éis é a dhéanamh níos éasca suíomhanna titim dreigít a aimsiú. Chuir tionscnaimh eolaíochta saoránach a bhaineann le cuardaigh talún deonacha le fionnachtain meteorites freisin. Agus thart ar 10 go 50 dreigít ag tuirlingt ar dhromchla an Domhain gach lá, is dócha go mbeidh go leor eile ag fanacht le fáil.

Sainmhínithe:

– dreigít: Píosa de bhruscar creagach spáis a mhaireann imbhualadh leis an Domhan.

– Chondrit: Na carraigeacha is sine sa ghrianchóras, ag dul siar 4.567 billiún bliain.

– An tAcht Oidhreachta: Dlí a rangaíonn míreanna áirithe mar oidhreacht náisiúnta agus a chosnaíonn iad ó dhamáiste, aistriú, onnmhairiú nó trádáil gan ceadanna cuí.

– Eolaíocht na Saoránach: Rannpháirtíocht oibrithe deonacha i dtaighde eolaíoch agus i mbailiú sonraí.

