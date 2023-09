Cnámharlach Camptosaurus Neamhchoitianta agus luachmhar le cur ar ceant i bPáras

Is fionnachtain neamhghnách é Barry the Camptosaurus i saol na gcnámharlach dineasáir. Le stair ag dul siar 150 milliún bliain, tá an t-itheantóir plandaí iontaisithe seo níos mó ná 80 faoin gcéad comhdhéanta de chnámh bunaidh. Is eiseamal thar a bheith inmhianaithe é mar gheall ar a ganntanas agus a iomláine, agus tugann saineolaithe meastachán ar a phraghas ceant idir $855,000 agus $1.28 milliún. Beidh an ceant ar siúl ag Hotel Drouot i bPáras ar 20 Deireadh Fómhair.

Thángthas ar Barry ar dtús in Wyoming sna 1990idí agus rinne an paleontologist Barry James athchóiriú níos déanaí air i 2000. Rinne an tsaotharlann Iodálach Zoic obair athchóirithe breise ar an gcnámharlach tar éis é a fháil anuraidh chun a chinntiú go gcomhlíon sé caighdeáin eolaíocha.

Go suntasach, tá cloigeann Barry 90 faoin gcéad críochnaithe, agus tá an chuid eile de chnámharlach na dineasáir 80 faoin gcéad críochnaithe. Chuir Alexandre Giquelo ó Hotel Drouot síos air mar “eiseamal fíor-chaomhnaithe,” ag cur béime ar a thearcúlacht.

Is leis an teaghlach Iguanodontidae é Barry agus tá sé ar cheann de na grúpaí dineasáir is luaithe a aimsíodh. Fuarthas na cnámha i bhFoirmiú Morrison Wyoming, a bhfuil cáil air mar gheall ar a chuid taiscí iontaise iomadúla. Is díol spéise é nach bhfuil dinosaurs ornitopod, cosúil le Barry, comhdhéanta ach thart ar 14 faoin gcéad de na heiseamail a fhaightear sa cheantar, rud a fhágann go bhfuil an fionnachtain seo níos eisceachtúla fós.

Cé go bhfuil cáineadh déanta ag an bpobal eolaíoch ar chnámha dineasáir, tá éileamh níos mó ar an margadh anois. Anuraidh amháin, cuireadh sé chnámharlach dineasáir ar ceant, ag fáil suimeanna suntasacha. In 2020, dhíol creatlach T-Rex ar a dtugtar Stan ar $31.8 milliún a sháraigh riamh. Agus é sin san áireamh, is cosúil gur mhargadh é an praghas measta de $1.3 milliún do Barry.

Más spéis leat Barry nó cnámharlach dineasáir eile a fháil, tá sé ríthábhachtach taighde críochnúil a dhéanamh ar a bhunáit. Tá sé ríthábhachtach barántúlacht agus dlíthiúlacht an eiseamail a chinntiú chun iontaise calaoiseach nó neamhdhlisteanach a sheachaint.

Foinsí:

– Airteagal foinse bunaidh

– Reuters: https://www.reuters.com/business/barry-camptosaurus-partial-iguana-dinosaur-skeleton-fetch-up-13-million-2021-09-30/