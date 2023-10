Teipeann ar na Meáin Aghaidh a Dhéanamh ar an Tionchar Timpeallachta a bhaineann le Maisc Aghaidhe Aonúsáide

Léiríodh in athbhreithniú a rinne foireann saineolaithe ó Ollscoil Bangor le déanaí gur theip ar na meáin béim a leagan ar an tionchar diúltach a bhíonn ag maisc aghaidhe aonúsáide ar an gcomhshaol. Léirigh an staidéar, a rinne anailís ar chlúdach phreas na Breataine agus na hÉireann ó Mhárta 2020 go Nollaig 2021, go raibh nuachtáin go príomha i bhfabhar maisc máinliachta aonúsáide ina dtuairisciú, gan aghaidh a thabhairt go leordhóthanach ar shaincheist na bainistíochta dramhaíola agus na hinbhuanaitheachta comhshaoil.

De réir an Dr. Anaïs Augé, céad údar an staidéir, bhí tionchar suntasach ag an mbealach a thuairiscigh na meáin chumarsáide ar mhaiscí ar roghanna caitheamh maisc daoine le linn na paindéime. Baineadh úsáid as an téarma 'mascanna' go minic chun tagairt a dhéanamh do mhaiscí aghaidhe indiúscartha, agus bhain 'clúdaigh aghaidh' le maisc ábhair de dhéantús baile nó siopa. Bhí sé de nós ag na meáin freisin ‘masc’ a úsáid agus iad ag plé caitheamh éigeantach, agus baineadh úsáid as ‘clúdach aghaidh’ nuair a bhí gné de rogha ann.

In ainneoin plé eolaíoch ar shábháilteacht agus ath-inúsáidteacht clúdaigh aghaidhe, rinne nuachtáin faillí den chuid is mó an fhaisnéis seo a chur in iúl don phobal. Leag an Dr. Morwenna Spear, eolaí ábhar, béim nár tugadh mórán airde ar na hábhair imní comhshaoil ​​a bhaineann le maisc aonúsáide, fiú i gcéimeanna tosaigh na paindéime COVID-19.

Creideann an fhoireann taighde go raibh ról ag nuachtáin maidir le húsáid maisc aon-úsáide a chur chun cinn agus gur chuir siad leis an méadú ar an dramhaíl a ghintear. Leagann an staidéar béim ar an ngá atá le tuairisciú níos freagraí a bhreithneoidh tionchar na roghanna éagsúla maidir le maisc ar an gcomhshaol agus a spreagann glacadh le clúdaigh aghaidhe in-athúsáidte.

Bhí an staidéar seo mar chuid de thionscadal Chomhairle Taighde na nEalaíon agus na nDaonnachtaí arna stiúradh ag an Oll. Nathan Abrams, a raibh sé mar aidhm aige na fachtóirí a mbíonn tionchar acu ar roghanna agus iompraíochtaí tomhaltóirí maidir le maisc aghaidhe a thuiscint. Leag an tionscadal béim ar dhiúscairt fhreagrach maisc agus ar a thábhachtaí atá teachtaireachtaí ó na meáin maidir le tionchar a imirt ar spreagadh an phobail agus ar chinnteoireacht.

Ar an iomlán, leagann an t-athbhreithniú béim ar an deis atá caillte ag na meáin chun aghaidh a thabhairt ar na hiarmhairtí comhshaoil ​​a bhaineann le maisc aghaidhe aonúsáide agus feasacht a ardú i measc an phobail. Iarrann sé cur chuige níos cuimsithí maidir le tuairisciú a chuireann ceisteanna inbhuanaitheachta san áireamh agus a chuireann ar chumas daoine aonair roghanna eolasacha a dhéanamh chun sláinte an phobail agus an comhshaol a chosaint.