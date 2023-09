Ról DNA Mitochondrial in Atáirgeadh Daonna

Scrúdaíonn an t-alt seo taighde nua a dhearbhaíonn an tuiscint eolaíoch go bhfuil DNA mitochondrial (mtDNA) go heisiach le hoidhreacht ón máthair. Ba chomhoibriú é an staidéar, a foilsíodh san iris Nature Genetics, idir Ollscoil Oregon Health & Science agus institiúidí eile.

Roimhe seo, creideadh go gcuirfí deireadh le mtDNA paternal tar éis toirchithe, ach fuair an staidéar amach go n-iompraíonn sperm aibí líon beag mitochondria, cé nach bhfuil mtDNA slán acu. Fuair ​​​​taighdeoirí amach freisin go bhfuil easpa próitéine riachtanach do chothabháil mtDNA i gcealla sperm. Níl an chúis atá leis an eisiamh seo anaithnid faoi láthair, ach d'fhéadfadh sé a bheith bainteach le héilimh ard fuinnimh sperm le linn toirchithe, rud a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le carnadh sócháin mtDNA.

I gcodarsnacht leis sin, bíonn uibheacha forbraíochta, ar a dtugtar úicítí, ag brath go príomha ar na cealla máguaird le haghaidh fuinnimh agus coinníonn siad mtDNA measartha pristine. Cuireann an t-idirdhealú seo leis an mbuntáiste éabhlóideach a bhaineann le mtDNA na máthar a fháil le hoidhreacht go heisiach, toisc go gcuireann sé teorainn leis an mbaol go mbeidh sócháin mtDNA de bharr galair sa sliocht. D’fhéadfadh neamhoird mharfacha a bheith mar thoradh ar shócháin i mtDNA a théann i bhfeidhm ar orgáin a bhfuil éilimh ardfhuinnimh orthu, mar an croí, an mhatán agus an inchinn.

Chun tarchur neamhoird mtDNA aitheanta a chosc, forbraíodh teiripe athsholáthair mitochondrial (MRT). Is éard atá i gceist le MRT ná mtDNA sláintiúil ó uibheacha deontóra trí toirchiú in vitro a chur in ionad mtDNA mutant. Mar sin féin, tá trialacha cliniciúla le haghaidh MRT sna Stáit Aontaithe srianta faoi láthair, agus tá trialacha á ndéanamh i dtíortha eile mar an Ríocht Aontaithe agus an Ghréig.

Tá impleachtaí tábhachtacha ag an bhfionnachtain nua maidir le ról an mtDNA in aibiú speirm agus toirchiú do thorthúlacht an duine agus do theiripe gaiméite. D’fhéadfadh dul chun cinn i gcóireálacha neamhthorthúlachta agus i dteicneolaíochtaí atáirgthe cuidithe a bheith mar thoradh ar thuiscint ar fheidhm na bpróitéiní a bhaineann le cothabháil mtDNA.

Sainmhínithe:

– DNA miteachondrial (mtDNA): An cód géiniteach atá stóráilte sna miteacoindria, a fheidhmíonn mar ghléasra cumhachta do gach cill sa chorp.

– Úicítí: Ubh atá ag forbairt.

– Fachtóir trascríobh miteachondrial A (TFAM): Próitéin atá riachtanach do chothabháil mtDNA.

– Teiripe athsholáthair miteachondrial (MRT): Modh chun mtDNA sláintiúil a chur in ionad mtDNA mutant trí toirchiú in vitro.

