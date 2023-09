An Fhadhb Trí Chorp: Faigheann Matamaiticeoirí 12,000 Réiteach Nua

Maíonn foireann matamaiticeoirí ó ar fud an domhain go bhfuil 12,000 réiteach nua aimsithe acu ar an bhfadhb trí chorp a bhfuil an-deacair uirthi san fhisic agus sa mhatamaitic. Is éard atá i gceist leis an bhfadhb trí chorp ná an tasc casta a bhaineann le fithisí cobhsaí a ríomh nuair a idirghníomhaíonn trí réad lena chéile go himtharraingteach. Cé gur féidir cur síos a dhéanamh ar chórais dhá-chorp gan ach roinnt cothromóidí matamaitice, má chuirtear tríú corp leis, bíonn an mhatamaitic i bhfad níos dúshlánaí.

Chruthaigh Isaac Newton na dlíthe gluaisne breis agus 300 bliain ó shin, agus ó shin i leith, tá matamaiticeoirí ag obair ar réitigh a fháil ar an bhfadhb trí chorp. Cuireann na fionnachtana nua seo, a foilsíodh mar réamhphrionta le bunachar sonraí arXiv, go mór leis an eolas a bhí ann cheana, nach raibh ann ach cúpla céad cás.

Tá na fithisí nua-aimsithe sa fhadhb trí chorp casta agus casta, cosúil le pretzels agus scribbles. Tosaíonn na trí réad hipitéiseach atá i gceist ar fos agus ansin tarraingítear i dtreo a chéile iad i bíseanna éagsúla mar gheall ar a dtarraingt imtharraingteach. Tar éis dóibh dul thar a chéile, bogann siad níos faide óna chéile go dtí go dtugann domhantarraingt le chéile arís iad, ag athrá an patrún seo ar feadh tréimhse éiginnte. Creideann údar an staidéir Ivan Hristov, le teicneolaíocht níos fearr, go bhféadfadh siad réitigh cúig huaire níos mó a fháil.

Cé go bhfuil córais trí-chorp coitianta sa chruinne, agus córais réalta iomadúla ina bhfuil ilphláinéid nó réaltaí ag fithis a chéile, tá cobhsaíocht na bhfithis nua-aimsithe seo ríthábhachtach dá n-úsáid phraiticiúil. D'fhéadfadh réalteolaithe úsáid a bhaint as na réitigh seo chun an cosmos a thuiscint níos fearr, ach mura bhfuil na fithisí cobhsaí, ní sheasfaidh siad i gcórais réaltbhuíonta.

Chun cobhsaíocht a chinneadh, tá gá le tuilleadh taighde, mar go bhféadfadh fórsaí eile cur isteach ar na patrúin fithise. Cuireann Juhan Frank, réalteolaí in Ollscoil Stáit Louisiana, amhras in iúl maidir le cobhsaíocht na bhfithis nua seo. Molann sé go bhfuil an claonadh córais trí-chorp briseadh isteach i gcóras dénártha agus tríú comhlacht a éalaíonn, de ghnáth ar an ollmhór is lú de na trí.

Mar sin féin, ó thaobh teoiriciúil de, is éacht iontach matamaitice iad na réitigh nua seo. Cibé an cobhsaí nó éagobhsaí, cuireann siad go mór le tuiscint ar an bhfadhb trí chomhlacht agus tá tábhacht theoiriciúil mór acu.

Foinsí:

– “Cuireann an fhadhb trí choirp 12,000 réiteach nua ar na matamaiticeoirí” – Eolaí Nua

– “Tá an ‘Fhadhb Trí Chorp’ tar éis anró a chur ar réalteolaithe ó chruthaigh Newton í. Chuir AI isteach é faoi soicind.” – Nuacht CBS