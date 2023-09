Finnéithe an Spásárthach Parker Flare Gréine gan Fasach

Tá spásárthach Parker, an réad daonna is gaire don Ghrian, tar éis eitilt trí phléasc gréine cumhachtach ar a dtugtar brúchtadh maise corónach (CME), ag tabhairt léargais uathúla do thaighdeoirí ar na brúchtaí sin. Is féidir le brúchtaí ón nGrian na billiúin tonna de cháithníní luchtaithe a scaoileadh a d’fhéadfadh, nuair a dhírítear i dtreo na Cruinne iad, cur isteach ar leictreonaic satailíte, greillí leictreacha, agus fiú a bheith ina gcúis le blackouts ar fud na mór-roinne.

Bhraith an taiscéalaí Parker, arb é an réad daonna is tapúla é, an CME agus chuaigh sé tríd, rud a chuir ar chumas na n-eolaithe an teagmhas a bhreathnú go mion gan fasach. Ní raibh an spásárthach ach 9.2 milliún ciliméadar (5.7 milliún míle) ó dhromchla an Ghrian, níos gaire ná mar a fhaigheann Mearcair dár réalta riamh.

Léirigh na tuairimí a rinne an spásárthach Parker go raibh an CME ag taisteal ar luasanna os cionn 1,350 ciliméadar (840 míle) in aghaidh an tsoicind. Dá mbuailfeadh flare den chineál céanna an Domhan, d’fhéadfadh sé a bheith chomh cumhachtach le hImeacht Carrington 1859, a mheastar an stoirm gréine is cumhachtaí chun an Domhan a bhualadh. D’fhéadfadh imeacht den sórt sin inniu a bheith ina chúis le blackouts forleathan agus cur isteach ar chórais chumarsáide mura n-aimsítear é in am.

Níor chuir an stoirm gréine isteach ar an taiscéalaí Parker, áfach, mar gheall ar a sciath teasa agus a chóras cosanta teirmeach. Chaith sé thart ar dhá lá ag breathnú ar an CME, ag soláthar sonraí gan fasach d'eolaithe faoi na himeachtaí neamhaí seo.

Tá eolaithe ag déanamh anailíse faoi láthair ar na tomhais a bhailigh an spásárthach laistigh den CME agus iad a chur i gcomparáid le sonraí a bailíodh lasmuigh de. Cabhróidh an anailís seo le taighdeoirí tuiscint níos fearr a thabhairt le chéile ar an gcaoi a dtagann na himeachtaí seo chun cinn agus ar na naisc idir feiniméin éagsúla.

Agus an Ghrian ag druidim le huasmhéid na gréine, buaic 11 bliana ina timthriall gníomhaíochta, tá eolaithe ag súil go dtabharfaidh spásárthaí Parker faoi deara níos mó CMEanna ollmhóra. Tá an chéad eitilt gréine eile den spásárthach sceidealta le tarlú ar an 27 Meán Fómhair.

Foinsí:

An Staidéar Astrófiseach

NASA

Ollscoil Johns Hopkins

Ollscoil California, Berkeley