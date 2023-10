An tAigéan Ollmhór a Thángthas air Faoi Screamh an Domhain

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag eolaithe - tá aigéan ollmhór i bhfolach faoi screamh an Domhain. Tá an t-uisce, atá stóráilte i gcarraig ar a dtugtar ‘ringwoodite’, suite 400 míle faoin talamh. Is é an toradh atá ar an gcinneadh seo ná gur tugadh faoi deara go bhfuil trí huaire níos mó uisce faoin dromchla ná mar atá sna haigéin go léir le chéile.

Stóráiltear an t-uisce i stát uathúil ar a dtugtar staid spúinse-mhaith, nach leacht, soladach ná gás é, ach ceathrú staid. Ligeann struchtúr criostail ringwoodite dó hidrigin agus uisce gaiste a mhealladh, rud a fhágann go bhfeidhmíonn sé mar spúinse.

Dúirt an Geoifisiceoir Steve Jacobsen, cuid den fhoireann taobh thiar den fhionnachtain, “Sílim go bhfuil fianaise le feiceáil againn faoi dheireadh do thimthriall uisce na Cruinne uile, a d’fhéadfadh cabhrú le míniú a thabhairt ar an méid ollmhór uisce leachtach ar dhromchla ár bpláinéad ináitrithe.”

Rinneadh an fionnachtain trí staidéar a dhéanamh ar creathanna talún agus trí anailís a dhéanamh ar na tonnta turrainge a roghnaíodh le seismiméadar. Deimhníodh láithreacht uisce sa charraig trí na léamha seismeacha seo.

Tá impleachtaí suntasacha ag an bhfionnachtain seo dár dtuiscint ar thimthriall uisce an Domhain agus ar an méid ollmhór uisce ar ár bplainéad. Cuireann sé solas freisin ar na rúndiamhra atá folaithe faoi screamh an Domhain agus leagann sé béim ar iontas leanúnach an dúlra.

Chomh maith leis an toradh iontach seo, tá éiceachóras iomlán nua aimsithe ag eolaithe le déanaí faoi screamh bholcánach le cabhair ó róbat faoi uisce. Cuireann na fionnachtana seo i gcuimhne dúinn go bhfuil go leor le foghlaim fós faoinár bplainéad agus a rúin i bhfolach.

