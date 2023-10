Folaigh Aigéan Mór Faoi screamh an Domhain, dar le hEolaithe

Tá fionnachtain iontach déanta ag eolaithe: tá aigéan mór i bhfolach faoi screamh an Domhain, ina bhfuil trí huaire níos mó uisce ná na haigéin ar fad ar dhromchla an phláinéid. Stóráiltear an t-uisce i gcarraig ar a dtugtar “ringwoodite” atá suite 400 míle faoin talamh.

Léirigh taighde a foilsíodh in 2014 go stóráiltear uisce sa charraig maintlín i stát uathúil ar a dtugtar “staid cosúil le spúinse,” nach leacht, soladach ná gás é ach ceathrú stát. Osclaíonn an fionnachtain seo an fhéidearthacht go mbeidh timthriall uisce uile-Domhain ann a mhíníonn an flúirse uisce leachta ar dhromchla an phláinéid.

Mhínigh an geoifisiceoir Steve Jacobsen, cuid den fhoireann taobh thiar de na torthaí, an tábhacht a bhaineann le ringwoodite, agus é ag cur síos air mar “spúinse” ar féidir leis hidrigin agus uisce gaiste a mhealladh. Ligeann struchtúr criostail fáinne adhmaidite dó méid suntasach uisce a ionsú go domhain laistigh den maintlín, ag soláthar nasc in easnamh i dtuiscint na n-eolaithe ar dháileadh uisce an Domhain.

Rinne na heolaithe an fionnachtain cheannródaíoch seo trí staidéar a dhéanamh ar ghníomhaíocht sheismeach agus ar thonnta turrainge a ghin creathanna talún. Tríd an anailís seo, d'aithin siad láithreacht uisce i bhfáinne-adhmaid go domhain faoin dromchla. Mura bhfuil ach 1% uisce sa charraig, ciallaíonn sé go bhfuil trí huaire níos mó uisce faoin talamh ná mar atá in aigéin uile an Domhain le chéile.

Ní hé an fionnachtain seo ar aigéan folaithe faoi screamh an Domhain an t-aon dul chun cinn le déanaí i dtaighde eolaíoch. Nocht taighdeoirí freisin éiceachóras iomlán nua agus iad ag iniúchadh screamh bholcánach le róbat faoi uisce. Leagann na fionnachtana seo béim ar fhairsinge na ríochtaí neamhscrúdaithe ar ár bplainéad.

Foinsí:

– Páipéar eolaíoch dar teideal ‘Díhiodráitiú leá ag barr an mhaintlín íochtair’

– Geoifisiceoir Steve Jacobsen