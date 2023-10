Nochtann Píosaí scannáin CCTV Nua-aimsithe Flash Solais roimh Loud Bang i Melbourne

Tá píosaí scannáin CCTV ó Melbourne, oirthuaisceart na hAstráile tar éis splanc solais tobann a ghabháil agus brag glórach ina dhiaidh sin, rud a fhágann go bhfuil na cónaitheoirí faoi bhrón. Taispeánann an físeán, a ghlac cónaitheoir i Doreen, splanc geal solais agus fuaim pléascach. Chuaigh cónaitheoirí imní ó cheantair in aice láimhe, ar nós Balwyn agus Doncaster, chuig na meáin shóisialta chun freagraí a lorg.

Cé go raibh tuairimíocht éagsúla ann, creideann réalteolaí Ollscoil Náisiúnta na hAstráile Brad Tucker gur dócha gur briseadh dreigít ba chúis leis an bhfeiniméan. Míníonn sé, nuair a théann astaróideach atá ag taisteal go tapa isteach in atmaisféar an Domhain, go gcruthaíonn an fuinneamh a scaoiltear borradh sonic, agus an fhuaim phléascach mar thoradh air. Leagann Tucker béim freisin nach bhfuil sé neamhghnách imeachtaí den sórt sin a shuíomh go háitiúil agus a fheiceáil ag cónaitheoirí i gceantair ar leith.

Bunaithe ar mhéid an splanc agus an phléasctha, measann Tucker go bhfuil an astaróideach thart ar 4 go 16 orlach ar leithead, thart ar mhéid cispheile. Bheadh ​​blúirí den astaróideach dóite go dtí an Domhan agus iad ag dul isteach san atmaisféar.

Cé go bhfuil eolaithe inniúil ar asteroids níos mó ná 100 méadar a bhrath, is féidir le cinn níos lú cosúil leis an eachtra le déanaí dul i ngan-fhios go dtí go gairid roimh an tionchar. Athdhearbhaíonn Tucker go bhfuil sé an-dóchúil go mbuaileann astaróideach atá cosúil ó thaobh méide leis an gceann atá freagrach as díothú na ndineasár leis an Domhan. Mar sin féin, is féidir le asteroids níos lú fós méideanna suntasacha fuinnimh a scaoileadh.

Thuairiscigh finnéithe ar nós Jason Busuttil ó Langwarrin go bhfaca siad an meteor ag dul i dtreo na Dandenongs. Chuir an scannán TCI fianaise luachmhar ar fáil d'eolaithe atá ag déanamh staidéir ar na himeachtaí neamhaí seo.

