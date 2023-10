Coinbhinsiún Bliantúil Chumann Mars: Todhchaí Lonnaíochta Daonna ar Mars a Iniúchadh

Tá Cumann Mars ag ullmhú don 26ú Coinbhinsiún Bliantúil Idirnáisiúnta de chuid Chumann Mars a bhfuil coinne leis. Tá sé mar aidhm ag coinbhinsiún na bliana seo, atá dírithe ar théama “Mars for All”, an pobal a chur i ngleic leis an smaoineamh maidir le lonnaíocht dhaonna ar an bPláinéad Dearg.

Ar siúl ón 5 Deireadh Fómhair go dtí an 8 Deireadh Fómhair, beidh cainteoirí mór le rá ag plé le raon ábhar lena n-áirítear misin reatha ar Mars, misin analógacha, agus pleananna don todhchaí. I measc na gcainteoirí suntasacha tá Teddy Tzanetos, Bainisteoir ar mhisean Héileacaptair Mars Ingenuity ag an Saotharlann Scaird-tiomáinte; Tiffany Morgan, Leas-Stiúrthóir ar Chlár Taiscéalaíochta Mars ag NASA; agus Robert Zubrin, bunaitheoir agus Uachtarán Chumann Mars.

Cé go mbeidh an coinbhinsiún ar siúl go pearsanta ag Arizona State University i Tempe, tá deis ann freisin le haghaidh tinreamh fíorúil. Cuirfidh uirlisí ar líne ar chumas rannpháirtithe fíorúla ceisteanna a chur faoi bhráid na gcainteoirí, líonrú le comhfhreastalaithe, agus féachaint ar shruthanna beo. Ina theannta sin, beidh léiriú beo ar MarsVR, ardán foinse oscailte réaltachta fhíorúil arna fhorbairt ag Cumann Mars chun críocha taighde agus oiliúna mar ullmhúchán do mhisin daonna go Mars.

Tugann an coinbhinsiún seo deis uathúil do dhaoine aonair a bhfuil suim acu i dtaiscéalaíocht spáis agus i dtodhchaí Mars foghlaim ó shaineolaithe sa réimse. Agus spéis dhomhanda ag dul i méid agus tacaíocht do mhisin dhaonna go Mars, tá sé mar aidhm ag Cumann Mars tionscnaimh inrochtana a chur ar fáil a ligeann don phobal i gcoitinne a bheith rannpháirteach agus oideachas a chur ar an bhféidearthacht go socrófar daoine ar an bPláinéad Dearg.

