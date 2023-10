Léargais Nua ar Chrith Mars: Gníomhaíocht Chreathadh ar an bPláinéad Dearg a Iniúchadh

Nocht na heolaithe le déanaí an fhoinse atá taobh thiar den chrith is cumhachtaí ar Mars, rud a chuir solas nua ar ghníomhaíocht sheismeach an phláinéid. Murab ionann agus na boinn tuisceana tosaigh maidir le tionchar dreigít, is cosúil gur fórsaí ollmhóra teicteonacha laistigh de screamh Mhars ba chúis leis an teagmhas seismeach, ar a dtugtar 'S1222a'. Foireann taighdeoirí idirnáisiúnta a bhí i gceannas ar an bhfionnachtain cheannródaíoch seo, a foilsíodh san iris Geophysical Research Letters, a raibh Ollscoil Oxford i gceannas orthu.

Is creathadh a tharlaíonn ar dhromchla Martian iad creathanna talún cosúil le creathanna talún ar domhan. Cé gur bhraith taighdeoirí cheana féin critheanna éagsúla de bharr tionchair dreigít trí mhisean an tuirlingthe InSight, bhí tréithe comhchosúla ag baint le comhartha creathadh an imeachta áirithe seo. Dá réir sin, chuaigh an fhoireann i mbun cuardaigh idirnáisiúnta, ag comhoibriú le gníomhaireachtaí spáis amhail Gníomhaireacht Spáis na hEorpa, Gníomhaireacht Spáis Náisiúnta na Síne, Eagraíocht Taighde Spáis na hIndia, agus Gníomhaireacht Spáis Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha.

In ainneoin go bhfuil Mars níos lú i méid i gcomparáid leis an Domhan, tá cosúlacht idir a dhromchla talún mar gheall ar easpa na n-aigéan. Bhí sé mar aidhm ag an Dr Benjamin Fernando, a bhí i gceannas ar an staidéar, suirbhé a dhéanamh ar an fairsinge ollmhór de 144 milliún ciliméadar cearnach. Ba é seo an chéad tionscadal a chomhaontaigh na misin fithiseacha go léir ar Mhars, rud a spreag comhiarracht chun an Pláinéad Dearg a iniúchadh.

Tar éis míonna d'imscrúdú fairsing, níor aimsíodh aon chráitéir nua, rud a d'fhág go raibh an toimhde níos luaithe go raibh tionchar dreigít ann. Ina áit sin, bhí bunús fíor an imeachta seismeach nasctha le scaoileadh fórsaí teicteonacha ollmhóra laistigh de Mars. Tugann an nochtadh seo le fios go bhféadfadh Mars a bheith níos gníomhaí ó thaobh tonnchrith de ná mar a chreidtear roimhe seo, ag tabhairt dúshlán do choincheap a theicteonaic plátaí díomhaoin.

Dúirt an Dr Fernando, “Is dóigh linn go fóill nach bhfuil aon teicteonaic pláta gníomhach ag Mars inniu, agus mar sin d’fhéadfadh gur scaoileadh brú laistigh den screamh Martian ba chúis leis an eachtra seo.” Tá impleachtaí suntasacha ag na torthaí úrnua seo ar áit chónaithe dhaonna ar Mhars amach anseo, ag soláthar eolais ríthábhachtach chun lonnaíocht shábháilte a chinntiú.

Leagann an staidéar seo béim ar an tábhacht a bhaineann le comhoibriú idirnáisiúnta agus an gá atá le hionstraimí éagsúla ar Mars chun a rúndiamhra a réiteach. Agus misean InSight ag druidim lena thabhairt chun críche i mí na Nollag 2022, tá eolaithe anois ag cur na léargais a fuarthas ón taighde seo i bhfeidhm ar mhisin atá le teacht, lena n-áirítear misin gealaí agus taiscéalaíocht ar ghealach Satarn, Tíotán.

Ceisteanna Coitianta

Cad iad Marsquakes?

Is imeachtaí seismeacha iad Marsquakes a tharlaíonn ar dhromchla Martian, cosúil le creathanna talún ar an Domhan. Soláthraíonn na tonnchrith seo, ar a dtugtar Marsquakes freisin, léargais luachmhara ar struchtúr istigh agus ar gheolaíocht an phláinéid.

Conas a dhéanann eolaithe staidéar ar Marsquakes?

Déanann eolaithe staidéar ar Marsquakes ag baint úsáide as misin lander cosúil le misean InSight NASA. Úsáideann na misin seo seismiméadair chun na creathadh is cúis le Marsquakes a bhrath agus a thaifeadadh. Trí anailís a dhéanamh ar na sonraí a gabhadh leis na hionstraimí seo, is féidir le taighdeoirí tuiscint níos fearr a fháil ar ghníomhaíocht seismeach Mars.

Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach gníomhaíocht sheismeach Mhars a thuiscint?

Tá sé ríthábhachtach gníomhaíocht sheismeach Mhars a thuiscint ar chúiseanna éagsúla. Cuidíonn sé le heolaithe tuiscint a fháil ar dhinimic inmheánach an phláinéid, láithreacht fórsaí teicteonacha, agus ar an gcumas atá ann tacú le cónaí daonna sa todhchaí. Ina theannta sin, cuidíonn staidéar Marsquakes lenár dtuiscint níos leithne ar gheolaíocht phláinéadach agus ar éabhlóid na bpláinéad creagach.

(Nóta: Ar an drochuair, ní raibh mé in ann an fhoinse bunaidh don alt seo a aimsiú.)