Misean Orbiter Mars-2: Mars a Iniúchadh le hUalaí Cumhachtacha

Tá an India ag ullmhú do chloch mhíle eile fós i dtaiscéalaíocht spáis leis an Mars Orbiter Mission-2 atá le teacht, ar a dtugtar Mangalyaan-2 freisin. Beidh an misean seo feistithe le raon éagsúil de pálasta eolaíoch, gach ceann acu ag céimeanna éagsúla forbartha.

Tá Turgnamh Dust Orbit Mars (MODEX) ar cheann de na príomh-ualaí pála, a mbeidh ról ríthábhachtach aige maidir le fáinní hipitéisithe Martian a dhearbhú agus foinse deannaigh a aimsiú. D'fhéadfadh an deannach teacht ó ghealacha enigmatic Mars, Phobos agus Deimos. Tabharfaidh tuiscint ar bhunús an deannaigh seo léargais luachmhara ar na próisis gheolaíochta ar Mhars.

Ualach tábhachtach eile is ea an turgnamh Radio Occultation (RO), a dhíreoidh ar phróifílí dlúis neodracha agus leictreoin a thomhas san atmaisféar Martian. Trí tarchuradóir micreathonnach a úsáid, tá sé mar aidhm ag an turgnamh seo tuiscint níos doimhne a fháil ar chomhdhéanamh agus ar iompar an atmaisféir. Beidh na sonraí seo riachtanach chun staidéar a dhéanamh ar na patrúin aeráide agus aimsire ar Mhars.

Beidh an Speictriméadar ian Fuinniúil (EIS) i misean Mangalyaan-2 freisin, a dhéanfaidh anailís ar na cáithníní fuinniúla i dtimpeallacht Martian. Cabhróidh sé seo le heolaithe staidéar a dhéanamh ar an idirghníomhú idir an ghrianghaoth agus an t-atmaisféar Martian, ag scaoileadh solais ar réimse maighnéadach an phláinéid agus a éifeacht ar an atmaisféar.

Ina theannta sin, beidh an Tóraigh Langmuir agus an Turgnamh Réimse Leictrí (LPEX) ar siúl ag an misean. Tomhaisfidh na hionstraimí sin na réimsí leictreacha agus na dlúis plasma san ianaisféar Martian, ag soláthar sonraí luachmhara ar an atmaisféar uachtarach agus ar a idirghníomhaíocht leis an ngrianghaoth.

Tá gealltanas mór ag Misean Orbiter Mars-2 go leathnófar ár n-eolas ar an bPláinéad Dearg. Trí na hualaí pála cumhachtacha seo a imscaradh, tá sé mar aidhm ag ISRO sonraí luachmhara a bhailiú ar atmaisféar, deannach, agus ianaisféar na Martian. Cuirfidh na léargais a fhaightear ón misean seo lenár dtuiscint ar phróisis gheolaíochta agus atmaisféir Mharsa.

Sainmhínithe:

1. Ualaí pála: Ionstraimí nó trealamh a iompraíonn spásárthach chun tascanna sonracha eolaíocha nó teicniúla a dhéanamh.

2. Turgnamh Dust Orbit Mars (MODEX): Pálasta eolaíoch a bhfuil sé mar aidhm aige a dhearbhú go bhfuil fáinní Martian ann agus staidéar a dhéanamh ar thionscnamh agus ar chomhdhéanamh deannaigh.

3. Turgnamh asarlaíochta Raidió (RO): Pálasta a thomhaiseann próifílí dlúis neodracha agus leictreoin san atmaisféar Martian ag baint úsáide as teicneolaíocht micreathonn.

4. Speictriméadar ian fuinniúil (EIS): Ionstraim eolaíoch a dhéanann anailís ar cháithníní fuinniúla i dtimpeallacht Martian.

5. Tóraigh Langmuir agus Turgnamh Réimse Leictrí (LPEX): Ionstraimí a thomhaiseann réimsí leictreacha agus dlúis plasma san ianaisféar Martian.

Foinsí:

– ISRO (Eagraíocht Taighde Spáis na hIndia)