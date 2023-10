Tá an Dara Misean ar Mhars beartaithe ag an India le Mangalyaan-2

Tá an India ag ullmhú chun spásárthach eile a sheoladh go Mars, naoi mbliana tar éis a céad misean stairiúil. Tá an Eagraíocht Taighde Spáis Indiach (ISRO) socraithe chun Mangalyaan-2, ar a dtugtar Mars Orbiter Mission-2 go neamhfhoirmiúil, a sheoladh go luath amach anseo. Beidh ceithre ualach pálasta ag an misean chun staidéar a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla de Mhars, lena n-áirítear deannach idirphláinéid, atmaisféar Martian, agus an comhshaol.

Cabhróidh ceann de na hualaí pála, Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), le heolaithe tuiscint a fháil ar bhunús, raidhse, dáileadh agus flosc na gcáithníní deannaigh ag airde arda ar Mars. Tá sé mar aidhm ag turgnamh eile, an turgnamh Radio Occultation (RO), próifílí neodracha agus leictreon-dlúis a thomhas san atmaisféar Martian. Úsáideann an turgnamh seo tarchuradóir micreathonn a oibríonn ag minicíocht X-bhanda.

Tá sé beartaithe ag ISRO freisin Speictriméadar ian Fuinniúil (EIS) a fhorbairt chun cáithníní fuinnimh gréine agus cáithníní gréine gaoithe fortheirmeacha a shainiú i dtimpeallacht Martian. Ina theannta sin, beifear in ann dlús na leictreon, an teocht leictreon agus na tonnta réimse leictrigh a thomhas le Taiscéalaí Langmuir agus Turgnamh Réimse Leictreach (LPEX), rud a chuirfidh tuiscint níos fearr ar an timpeallacht plasma ar Mars.

In 2014, bhain an India cloch mhíle shuntasach amach trí dhul isteach go rathúil i bhfithis Mars ina chéad iarracht. Rinne an chéad mhisean Mars cúig phálasta eolaíochta chun staidéar a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla de ghnéithe dromchla an phláinéid, de mhoirfeolaíocht, de mhianreolaíocht agus d'atmaisféar. Áiríodh leis na cuspóirí spásárthaí Orbiter Mars a dhearadh agus a sheoladh a bheadh ​​in ann oibriú go neamhspleách le linn an turais agus i bhfithis timpeall Mhars.

Léiríonn fócas athnuaite na hIndia ar thaiscéalaíocht Mars a tiomantas chun eolas eolaíoch agus cumais teicneolaíochta a chur chun cinn i dtaiscéalaíocht spáis. Le Mangalyaan-2, tá súil ag taighdeoirí níos mó sonraí a bhailiú faoi Mars agus léargais a fháil ar a atmaisféar, a thimpeallacht agus a ináitreacht fhéideartha. Is céim thábhachtach eile é an misean seo i gclár uaillmhianach taiscéalaíochta spáis na hIndia.

