Conas a Úsáideann Eolaithe Pulsanna Léasair Ultrafast chun Gluaiseacht Leictreon a Ghabháil

Bronnadh Duais Nobel na Fisice 2023 ar eolaithe as a dtaighde ceannródaíoch ar ghluaiseacht leictreon ag baint úsáide as bíoga léasair ultrafast. Gluaiseann leictreoin, a bhfuil ról ríthábhachtach acu i struchtúr na n-adamh agus na móilíní, ar luas thar a bheith tapa. Chun a ngluaiseacht a ghabháil, tá uirlisí forbartha ag fisiceoirí a oibríonn ar an scála attosecond.

Is ionann attosecond agus an billiúnú cuid den bhilliúnú soicind, rud a fhágann gur aonad ama é atá deacair a thuiscint. Baintear úsáid as bíoga attosecond, cosúil le cróluas gasta nó solas stríoc sa ghrianghrafadóireacht, chun gluaisne ultraghasta na leictreon a shoilsiú. Gintear na bíoga seo le léasair chumhachtacha.

Nuair a dhírítear ar adaimh gás uasal cosúil le Argón, cruthaíonn cuisle léasair femtosecond ardchumhachta réimse láidir leictreach a íslíonn an “balla” a shrianann leictreoin laistigh d’adamh. Téann leictreoin, i bpróiseas ar a dtugtar tollánú candamach, tríd an mballa íslithe seo agus ansin déantar iad a luasghéarú agus a shlamadh ar ais ina máthair-adaimh ag réimse leictreach an léasair. Gineann an próiseas athchuimhne seo pléascanna de sholas léasair a mhaireann ar feadh tréimhsí soicindí.

Chun na scannáin attosecond seo de ghluaisne leictreon a ghabháil, baintear úsáid as speictreascópacht chaidéil-lorgaireachta. Cuireann cuisle “caidéil” tús le gluaisne na leictreon, agus gabhann cuisle “probe” a n-íomhá ag eatraimh éagsúla. Úsáidtear teicníochtaí sofaisticiúla ar nós speictreascópacht fhótaleictreon agus speictreascópacht fhótóin chun faisnéis a ghabháil ar ghluaisne leictreon.

Soláthraíonn na scannáin attosecond seo léargais bhunúsacha ar iompar leictreon ar scála ama thar a bheith gearr. Tá taighdeoirí tar éis suíomh an luchta leictreacha i móilíní orgánacha a thomhas cheana féin, rud a d'fhéadfadh impleachtaí a bheith aige maidir le sruthanna leictreacha a rialú ar an scála móilíneach.

Seachas taighde bunúsach, tá feidhm ag an gcumas chun iompar leictreon a rialú ar an scála attosecond i réimsí éagsúla. D'fhéadfadh sé rialú léasair a dhéanamh ar imoibrithe ceimiceacha, rud a chruthódh móilíní nua nach féidir a shintéisiú ag baint úsáide as teicnící atá ann cheana féin. Ina theannta sin, d'fhéadfadh tonnfhad gearr de bhioga attosecond feidhm a bhaint as liteagrafaíocht foircneach-ultraivialait (EUV) do mhonarú leathsheoltóra.

Mar fhocal scoir, tá an cumas chun gluaiseacht leictreon a ghabháil ag baint úsáide as bíoga léasair ultrafast tar éis doirse nua a oscailt chun a n-iompraíocht a thuiscint agus a rialú ar an scála attosecond. Tá an cumas ag an eolas seo sintéis cheimiceach, aistriú leictreonach, agus déantúsaíocht leathsheoltóra a réabhlóidiú sa todhchaí.

