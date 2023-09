Ag Déanamh Teagmhála: D'éirigh le taighdeoirí Nanaibíní Graiféin Aonair a Shreangú

Tá modh forbartha ag taighdeoirí in Ollscoil Illinois Urbana-Champaign chun nanaibíní graiféine (GNRanna) a “shreangú”, aicme d’ábhair aontoiseacha, a d’fhéadfadh a bheith suntasach ó thaobh scálaithe de ghléasanna micrileictreonacha. Rinne an fhoireann teagmhálaithe miotail ar scála nanaiméadar ar GNRanna aonair trí úsáid a bhaint as próiseas bunaithe ar mhicreascópacht tollánaithe scanadh díreach-scríofa (STM). Ceadaíonn an modh seo do theagmhálacha miotail a mhonarú go beacht le GNRanna sonracha, rud a fhágann go bhfuil feidhm an fheiste ag teastáil le haghaidh feidhm an trasraitheora.

Tá Graphene, ciseal aon-adamh-tiubh d'adamh carbóin, measta le fada mar ábhar leictreonach ardluais féideartha agus an fhéidearthacht ann sileacain a athsholáthar. Mar sin féin, ní leathsheoltóir é graphene féin. Chun airíonna leathsheoltóra i graphene a aslú, ní mór é a dhéanamh an-bheag nó cruthanna sonracha a dhéanamh, mar ribíní. Sa staidéar seo, rinneadh GNRanna adamhach-chruinne a shintéisiú, agus cruthaíodh teagmhálacha miotail go rathúil.

Bhain an fhoireann úsáid as micreascóp tollánaithe scanadh chun an dromchla a scanadh agus GNRanna a shainaithint. Nuair a aimsíodh GNR, d’úsáid na taighdeoirí an léas leictreoin sa STM chun sil-leagan miotail a spreagadh agus chun na sreanga a chruthú. Cheadaigh an modh sreangaithe beacht seo monarú rialaithe teagmhálaithe miotail ar na GNRanna. Chinn na taighdeoirí freisin gur athraigh carachtar leictreonach na GNRanna nuair a cuireadh na teagmhálacha miotail i bhfeidhm, rud a léirigh an cumas a n-airíonna a mhodhnú go hintinneach.

Buntáiste amháin a bhaineann leis an teicníc seo ná go ndéantar é i dtimpeallacht fholús ard-ard, ag cinntiú go bhfanann an t-ábhar saor ó éillithe atmaisféaracha ar féidir leo feidhmíocht gléas a dhíghrádú. Is é an chéad chéim eile don fhoireann taighde trasraitheoir feidhmiúil a chruthú a úsáideann na GNRanna monaraithe agus a saintréithe a thomhas.

Leis an dul chun cinn seo maidir le GNRanna aonair a shreangú, osclaíonn sé féidearthachtaí nua chun gléasanna leictreonacha ardluais a fhorbairt agus réitíonn sé an bealach le haghaidh tuilleadh dul chun cinn i dteicneolaíocht bunaithe ar ghraféin.

Foinse: Coláiste Innealtóireachta Ollscoil Illinois Grainger