Tá dul chun cinn déanta ag taighdeoirí i bhforbairt nanoribíní graphene (GNRanna), aicme ábhar aontoiseach a léiríonn gealltanas lena n-úsáid i bhfeistí micrleictreonacha. Bhain an fhoireann úsáid as próiseas bunaithe ar mhicreascópacht tollánaithe um scanadh díreach-scríofa (STM) chun teagmhálaithe miotail ar scála nanaiméadar a dhéanamh ar GNRanna aonair, rud a cheadaíonn a n-airíonna leictreonacha a rialú.

Tá Graphene, ciseal aon-adamh-tiubh d'adamh carbóin, tar éis aird a tharraingt mar ábhar leictreonach féideartha ardluais. Mar sin féin, tá teorainn ar a easpa maoine leathsheoltóra. Sa staidéar seo, cruthaíodh GNRanna adamhach-chruinne agus rinneadh teagmhálacha miotail go rathúil, rud a d'eascair an fheidhmiúlacht riachtanach le haghaidh oibriú trasraitheora.

Bhain na taighdeoirí úsáid as teicníc a bhaineann le scanadh micreascóp tollánaithe chun an dromchla a scanadh agus GNR oiriúnacha a aithint. Nuair a aithníodh GNR, tionscnaíodh sil-leagan miotail ag baint úsáide as léas leictreoin chun an sreangú a chruthú. Fuarthas amach go raibh an modh seo chun GNRanna a shreangú níos beaichte agus nach raibh sé chomh neamhchinnte ná na modhanna roimhe seo.

Buntáiste amháin a bhaineann leis an modh seo ná go ndéantar é i dtimpeallacht fholús ultra-ard, ag cinntiú glaineacht an ábhair agus cosc ​​​​a chur ar dhíghrádú feidhmíochta gléas. Chinn na taighdeoirí freisin, trí theagmhálacha miotail a chur ar na GNRanna, gur athraíodh airíonna leictreonacha na GNRanna. Is féidir an “dhópáil” seo ar na GNRanna a bhaint amach trí chineálacha éagsúla miotail a chur i dtaisce, bealach a sholáthar chun tréithe na GNR a choigeartú gan gá le himoibrithe ceimiceacha.

Is é an chéad chéim eile do na taighdeoirí trasraitheoir feidhmiúil a chruthú ag baint úsáide as an modh seo agus a saintréithe a thomhas. Mar gheall ar mhodh beacht iontaofa a fhorbairt chun teagmhálacha miotail a dhéanamh le GNRanna ar leith, táimid níos gaire do réadú gléasanna micrileictreonacha ag baint úsáide as nanaibíní graphene.

Foinse: ACS Nano (DOI: 10.1021/acsnano.8b08089)