Iontais Gheolaíochta a Dhigitiú san Artach: Bunachar Sonraí Samhail Digiteach Svalbox

Is bunachar sonraí réigiúnach nua é Bunachar Sonraí Samhail Digiteach Svalbox (DMDb) a thugann rochtain d’eolaithe geo-eolaithe ar shamhlacha lománaithe digiteacha (DOManna) ó oileánra iargúlta Svalbard. Foilsithe san iris Geosphere, tá 135 DOM sa bhunachar sonraí faoi láthair, a sholáthraíonn sonraí ó 114 km2 den limistéar seo a bhfuil sé deacair teacht air.

Léirithe digiteacha tríthoiseacha de lomáin gheolaíochta is ea DOManna a d’athraigh taighde geo-eolaíoch nua-aimseartha. Comhtháthaíonn an Svalbox DMDb na samhlacha seo le sonraí geo-eolaíocha eile, lena n-áirítear píosaí scannáin drone 3D, ag tabhairt léargas cuimsitheach do gheoeolaithe ar na foirmíochtaí geolaíochta sa réigiún uathúil seo.

Seasann an Svalbox DMDb amach as a chloí le prionsabail FAIR (infhaighte, inrochtana, idir-inoibritheach agus ath-inúsáidte), rud a chiallaíonn gur féidir leis na sonraí agus na meiteashonraí a roinntear sa bhunachar sonraí a aimsiú, a rochtain agus a úsáid go héasca ag taighdeoirí eile. Áiríonn gach iontráil sa bhunachar sonraí sonraí ionchuir amh agus sonraí aschuir próiseáilte agus tá DOI ann le haghaidh inrianaitheachta agus lua.

Tá an bunachar sonraí seo luachmhar go háirithe do gheo-eolaithe atá ag obair i Svalbard, agus chun críocha oideachais freisin. Síneann na samhlacha lomán digiteacha a sholáthraíonn Svalbox DMDb séasúr na páirce ar feadh tréimhse éiginnte agus éascaíonn siad rochtain ar shuíomhanna nach mbíonn rochtain orthu go hiondúil trí obair thraidisiúnta allamuigh. Cuidíonn sé seo le taighdeoirí ullmhú níos fearr do thurais agus feabhsaíonn sé a dtuiscint ar an tírdhreach Artach atá ag athrú go tapa, a bhfuil claochluithe suntasacha ag tarlú de bharr cúlú oighreach.

Sampla suntasach amháin a aibhsítear sa pháipéar Geosféar is ea próifíl Festningen, an t-aon gheotóp ag Svalbard. Cuimsíonn an t-iontas geolaíoch seo 400 milliún bliain agus cuireann sé stratagrafaíocht ingearach uathúil trasna trasghearrtha 7 km. Caomhnaíonn an Svalbox DMDb na taifid gheolaíochta seo le himeacht ama, ag cinntiú a dtábhacht eolaíoch do na glúine atá le teacht.

Leanann an DMDb Svalbox ag leathnú de réir mar a chuirtear níos mó DOManna leis an mbunachar sonraí. Tá comhoibrithe agus foilseacháin mar thoradh ar infhaighteacht na múnlaí digiteacha seo cheana féin, rud a chuidigh le dul chun cinn an taighde eolaíoch in oileánra Svalbard.

