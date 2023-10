Mystery Light agus Bang Heard in Melbourne Thuaidh Duilleoga Saineolaithe Ag Cuardach Freagraí

Bhí áitritheoirí i dtuaisceart Melbourne faoi bhrón ag splanc geal an tsolais oráiste agus ina dhiaidh sin pléascadh ard a tharla díreach roimh 9pm Dé Céadaoin. Roinneadh píosaí scannáin den eachtra go forleathan ar na meáin shóisialta, ag léiriú na huaire nuair a chonaic cónaitheoir Doreen an feiniméan agus é ag aisghabháil rud éigin óna charr. Chuir sé spéis san fhuaim agus chuaigh sé ar an tsráid chun a fhoinse a fhiosrú.

Dar le Sean Scanlon, cónaitheoir i Doreen, bhí an torann neamhchosúil le haon rud a chuala sé riamh. “Chroith sé seo an talamh agus bhain sé gach comharsa amach as a dteach,” a dúirt sé le 7 NUACHT. Ní raibh an soinneáin teoranta do Doreen amháin, mar a thuairiscigh cónaitheoirí i Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek, agus Doncaster freisin gur chuala siad brag ard.

Tá údaráis agus saineolaithe san earnáil spáis faoi bhrón mar gheall ar an imeacht, mar níor aimsíodh aon ghníomhaíocht dreigít sa cheantar. Níor thaifead Geo-eolaíocht na hAstráile aon ghníomhaíocht crith talún, agus ní bhfuair an chuideachta leictreachais AusNet aon fhianaise ar phléascanna nó damáiste. Dheimhnigh rialtas Victeoiriach nach raibh aon mhadhmadh neamhúdaraithe ag an gcairéal in aice láimhe nó ag aon oibreacha bóthair atá ar siúl.

Ní hé seo an chéad uair a tharla eachtra dá leithéid in Victoria. I mí Lúnasa, chonacthas liathróid solais den chineál céanna in éineacht le borradh ard sna spéartha. Chinn an ghníomhaireacht spáis ina dhiaidh sin gur dealraitheach gur smionagar ó roicéad Rúiseach Soyuz-2 a chuaigh isteach in atmaisféar an Domhain arís.

Ní fios fós cad is cúis leis an rúndiamhair le déanaí agus le brag i dtuaisceart Melbourne, rud a fhágann go bhfuil saineolaithe agus cónaitheoirí ag cuardach freagraí go fonnmhar. Tá na húdaráis ag leanúint le himscrúdú a dhéanamh ar an eachtra chun a bhunús agus a nádúr a chinneadh.

Foinsí:

– 7NEWS: https://7news.com.au/news/vic/melbourne-residents-startled-by-mystery-blast-c-5339127

– Éirí na gréine/Twitter: https://twitter.com/sunriseon7/status/1472356568095185411