Luathaíonn Foghlaim Meaisín Ceartú Earráide Quantum

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag taighdeoirí ó Lárionad RIKEN don Ríomhaireacht Chandamach i réimse ceartú earráide chandamach ag baint úsáide as meaisínfhoghlaim. Feidhmíonn ríomhairí Quantum ar qubits, ar féidir leo a bheith ann i stáit iolracha ag an am céanna, murab ionann agus ríomhairí clasaiceacha a oibríonn ar ghiotán. Ligeann an tréith seo do ríomhairí chandamach tascanna a dhéanamh le buntáistí féideartha i gcuardach, leas iomlán a bhaint as agus cripteagrafaíocht. Mar sin féin, de bharr nádúr leochaileach na bhforshuímh chandamach bíonn siad so-ghabhálach i leith earráidí de bharr suaitheadh ​​comhshaoil, rud a fhágann go gcailltear buntáistí candamach.

Forbraíodh modhanna ceartaithe earráide Quantum chun earráidí a neodrú, ach bhí a gcur chun feidhme dúshlánach mar gheall ar chastacht mhéadaithe gléas agus próisis a bhfuil seans ann d’earráidí. Sa staidéar seo, dhírigh na taighdeoirí ar chur chuige uathrialach maidir le ceartú earráid chandamach ag baint úsáide as foghlaim meaisín. Bhain siad úsáid as foghlaim atreisithe, ardteicníc foghlama meaisín, chun timpeallacht shaorga a bharrfheabhsú a thagann in ionad tomhais minice chun earráidí a bhrath.

Rinne na taighdeoirí imscrúdú ar “ionchóduithe bosónacha qubit,” a úsáidtear i meaisíní ríomhaireachta chandamach reatha bunaithe ar chiorcaid shársheolta. Tríd an iniúchadh a rinne siad, d'aithin siad ionchódú qubit simplí, gar a laghdaigh go suntasach castacht na ngléasanna agus a d'fheidhmigh níos fearr ná ionchóduithe eile i gcumas ceartúcháin earráide.

Léiríonn torthaí an staidéir seo an poitéinseal atá ag meaisínfhoghlama i gceartú earráide chandamach agus tugann siad níos gaire sinn do cheartú earráide chandamach a chur i bhfeidhm go rathúil i dturgnaimh. Is féidir le comhtháthú na foghlama meaisín, líonraí neural saorga, ceartú earráid chandamach, agus lamháltas locht chandamach aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le ríomh chandamach ar scála mór agus leas iomlán a bhaint as.

Cuidíonn an taighde seo, a foilsíodh in Physical Review Letters, le dul chun cinn na teicneolaíochta ríomhaireachta chandamach trí chórais ceartúcháin earráide níos éifeachtaí agus níos éifeachtaí a chumasú.

Foinse: RIKEN, Litreacha Athbhreithnithe Fhisiciúil