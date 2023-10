Tá Díograiseoirí na Réalteolaíochta ag súil le hEclipse Páirteach Lunar Deireadh Fómhair 2023

Tá díograiseoirí Sky ar fud an domhain ag fanacht go fonnmhar leis an eclipse gealaí páirteach atá le teacht atá sceidealta le haghaidh 28 Deireadh Fómhair, 2023. Tar éis éiclips gealaí leathcheann níos luaithe sa bhliain, geallann an imeacht neamhaí seo breathnóirí a mhealladh agus a iontas. Tá eclipses gealaí tar éis spéis a chur ar dhaoine leis na céadta bliain, agus tá tábhacht spioradálta fós acu i gcultúir éagsúla.

Féachann réalteolaithe agus eolaithe go dlúth freisin le héiclipsí gealaí chun léargais a fháil ar chóras na Cruinne-Gealach agus chun tuiscint a fháil ar an idirghníomhú idir dromchla na gealaí agus atmaisféar an Domhain. Cuireann na himeachtaí seo taispeántas neamhaí uathúil ar fáil a bhfuil súil ghéar ag lucht réalta agus díograiseoirí réalteolaíochta air.

Cuirfear tús le Lunar Eclipse Deireadh Fómhair 2023 ag 11:31 PM i New Delhi agus críochnóidh sé ag 3:36 rn ar 29 Deireadh Fómhair. Le linn an ama seo, tarlóidh eclipse gealaí páirteach de réir mar a ghluaiseann an ghealach trí scáth an Domhain. Beidh an eclipse le feiceáil ó réigiúin éagsúla, lena n-áirítear an Áise, an Rúis, an Afraic, Meiriceá, an Eoraip, Antartaice, agus Aigéine.

I Deilí Nua, is féidir le breathnóirí an eclipse a fheiceáil sa spéir thiar theas. Ag a huasmhéid, beidh an ghealach suite 62° os cionn na spéire. San India, meastar go dtarlóidh an eclipse uasta ag 1:45 AM, agus thart ar 12% de dhromchla na gealaí tumtha i scáth.

Chun taithí a fháil ar an draíocht a bhaineann le páirt-éiclips gealaí, ní gá do dhíograiseoirí réalteolaíochta dul amach agus amharc ar an spéir. Beidh siad in ann breathnú ar na hathruithe de réir a chéile ar chuma agus ar lí na gealaí ar fud an eclipse.

Is imeacht fíor-iontach a bheidh i bPáirt Lunar Eclipse Deireadh Fómhair 2023, a thabharfaidh deis uathúil chun iontas a dhéanamh ar iontais ár gcruinne. Cibé an bhfuil tú i do bhreathnadóir le taithí nó i do dhíograiseoir spéire ócáideach, ná caill an deis an taispeántas neamhaí iontach seo a fheiceáil.

