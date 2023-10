Teideal Nua: Cad le Súil leis ón bPáirt Lunar Eclipse atá le teacht i mí Dheireadh Fómhair 2023

Is féidir le díograiseoirí celestial ar fud an domhain a bheith ag súil le seónna draíochta an mhí seo agus an dara eclipse de Dheireadh Fómhair ag druidim. Ar Dé hAoine, 28 Deireadh Fómhair, beidh eclipse gealaí páirteach le feiceáil ag breathnóirí in áiteanna éagsúla ar fud an domhain.

Le linn eclipse gealaí, ailíníonn an Domhan é féin idir an ghrian agus an ghealach, ag caitheamh scáth ar dhromchla na gealaí. Cé go dtarlaíonn eclipses gealaí go hiondúil le linn lánghealaí, ní tharlaíonn siad le linn gach lánghealaí.

De réir na saineolaithe ag Space.com, cuirfear tús leis an eclipse gealaí deiridh de 2023 ag 2:01 pm EDT (1801 GMT) an 28 Deireadh Fómhair. Beidh an feiniméan neamhaí seo le feiceáil ó gach cearn den India, go háirithe timpeall meán oíche.

Meastar go mairfidh an eclipse timpeall uair an chloig agus 19 nóiméad. Mar sin féin, ní bheidh an eclipse gealaí páirteach teoranta do réigiún ar leith. Beidh codanna den Eoraip, san Áise, san Astráil, san Afraic, i Meiriceá Thuaidh, i Meiriceá Theas, san Aigéan Ciúin, san Atlantach, san Aigéan Indiach, san Artach, agus fiú san Antartaice in ann céimeanna éagsúla den eclipse a fheiceáil.

Geallann an t-imeacht uathúil seo breathnóirí ar fud an domhain a mhealladh agus a chur i mbaol, ag cur eispéireas comhroinnte ar fáil do dhíograiseoirí neamhaí ar fud an domhain.

Cibé an bhfuil tú san Eoraip, san Áise, san Astráil, nó in aon chuid eile den domhan, is féidir leat a bheith ag súil go fonnmhar le radharc gar don ghealach le linn an eclipse gealaí páirteach.

