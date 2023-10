Teideal Nua: Iniúchadh ar Rúndiamhra Eclipse Lunar in 2023

Chuir eclipses gealaí spéis i gcónaí do dhaoine de gach aois, rud a chuir iontas agus iontas ar dhaoine. Sa bhliain 2023, tarlóidh imeacht neamhaí ar a dtugtar an Chandra Grahan nó Lunar Eclipse, rud a tharraingeoidh aird díograiseoirí réalteolaíochta ar fud an domhain. Le linn eclipse gealaí, téann an Domhan idir an Ghrian agus an Ghealach, ag caitheamh a scáth ar dhromchla na gealaí. Ní féidir leis an bhfeiniméan seo tarlú ach amháin le linn lánghealaí, nuair a ailíníonn an Ghrian, an Domhan agus an Ghealach i líne dhíreach.

Chandra Grahan 2023: Lunar Eclipse, Dáta agus am

Tá an eclipse gealaí páirteach le tosú Dé Sathairn, 28 Deireadh Fómhair, ag leanúint ar aghaidh go luath uaireanta Dé Domhnaigh, Deireadh Fómhair 29. Toisc go dtagann an Ghealach faoi scáth penumbra an Domhain ar 28 Deireadh Fómhair, rachaidh sé isteach sa réigiún níos dorcha ar a dtugtar an umbra níos déanaí.

Uainiú Chandra Grahan 2023: An bhfeicfear eclipse gealaí san India?

Sea, beidh an eclipse gealaí seo le feiceáil san India agus ar fud mhór-roinn na hÁise. De réir gníomhaireacht spáis Mheiriceá NASA, cuireann an India deiseanna féachana príomha ar fáil don imeacht neamhaí seo.

Chandra Grahan 2023: Cá háit eile a bheidh Lunar Eclipse le feiceáil?

Seachas an India, beidh an eclipse gealaí le feiceáil freisin ar fud an Leathsféar Thoir, lena n-áirítear limistéir san Afraic, san Eoraip, san Áise, agus san Astráil. Mar sin féin, ní bheidh deis ag breathnóirí i Stáit Aontaithe Mheiriceá an seónna seo a fheiceáil. D’fhéadfadh go mbeadh an eclipse i roinnt réigiún sa Bhrasaíl i Meiriceá Theas le linn éirí na gealaí.

Lunar Eclipse 2023: Chandra Grahan 2023 Am Sutak Kaal

Tosóidh an tréimhse sutak, a mheastar a mhairfidh thart ar 9 n-uaire an chloig, ag 04:06 PM Dé Sathairn, 28 Deireadh Fómhair, agus críochnóidh sé ag 02:22 AM Dé Domhnaigh, 29 Deireadh Fómhair.

Chandra Grahan 2023, Lunar Eclipse: Sharad Purnima tithi, dáta agus am

Cuirfear tús leis an Purnima tithi, mar shiombail don ghealach lán, ag 04:15 rn Dé Sathairn, 28 Deireadh Fómhair, agus críochnóidh sé ag 01:52 am Dé Domhnaigh, 29 Deireadh Fómhair.

Cad is Eclipse Lunar ann?

Is teagmhais neamhaí coitianta iad éiclips gealaí is féidir a fheiceáil ó áiteanna éagsúla ar an Domhan. Tá dhá phríomhchéim iontu: an eclipse leathcheann agus an eclipse umbral. Is í an eclipse leathscannán an chéad chéim nuair a théann an Ghealach isteach i scáth leathscáth an Domhain, rud a fhágann go mbíonn éifeacht mhaolaithe caolchúiseach ann. Is é an eclipse umbral an chéim is drámatúla, ina dtéann an Ghealach isteach i scáth umbral an Domhain. De réir mar a théann sé níos doimhne isteach sa scáth, féadfaidh an Ghealach dorchú agus dathanna dearg, oráiste nó donn a ghlacadh uirthi - feiniméan ar a dtugtar an “ghealach fola” go minic. Tá an dathú buailte seo mar thoradh ar sholas na gréine ag scaipeadh trí atmaisféar an Domhain, rud a fhágann nach bhfuil ach tonnfhaid solais níos faide chun an Ghealach a shroicheadh ​​agus a shoilsiú.

Lunar Eclipse 2023: An bhfuil sé sábháilte an Chandra Grahan a fheiceáil?

Murab ionann agus eclipses gréine a éilíonn cosaint súl speisialta, tá sé sábháilte éiclips gealaí a bhreathnú leis an tsúil nocht. Is féidir le déshúiligh nó teileascóp an taithí a fheabhsú trí radharc níos dlúithe a sholáthar. Is fiú a thabhairt faoi deara go bhféadfadh cuma agus fad eclipse gealaí athrú ó imeacht amháin go ceann eile, ag brath ar shuíomh na Gealaí ina bhfithis agus treoshuíomh an Domhain.