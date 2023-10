Tá an Spásaois ag fágáil a marc ar Atmaisféar an Domhain

Nochtann staidéar le déanaí a foilsíodh in Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí go bhfuil tionchar ag an Aois Spáis ar atmaisféar an Domhain. D'aimsigh taighdeoirí méideanna suntasacha miotail in aerasóil san atmaisféar, is dócha mar gheall ar an méadú ar líon na seoltaí agus seoltaí ar ais spásárthaí agus satailíte. Tá láithreacht miotail seo ag athrú ceimic an atmaisféir, rud a d'fhéadfadh cur isteach ar an gciseal ózóin agus ar an aeráid.

Faoi stiúir Dan Murphy ón Riarachán Aigéanach agus Atmaisféir Náisiúnta, d'aimsigh an fhoireann taighde níos mó ná 20 eilimint i gcóimheasa a mheaitseálann iad siúd a úsáidtear i gcóimhiotail spásárthaí. Thug siad faoi deara go raibh mais miotail áirithe, mar shampla litiam, alúmanam, copar, agus luaidhe, ó athiontráil spásárthaí i bhfad níos mó ná tiúchain na miotail seo a fhaightear i ndeannach cosmaí nádúrtha. Go hiontach, bhí alúmanam agus miotail spásárthaí eile i mbeagnach 10% de cháithníní móra aigéad sulfarach, a chuidíonn leis an gciseal ózóin a chosaint agus a mhaolánú.

Measann na heolaithe go bhféadfaidh suas le 2030 satailít eile fithis a bhaint amach faoi 50,000. Ciallaíonn sé seo go bhféadfadh miotail ó athiontráil a bheith i suas le leath de na cáithníní aigéad sulfarach strataisféaraigh sna blianta atá romhainn. Ní fios fós cén tionchar a bheidh aige seo ar an atmaisféar, ar an gciseal ózóin, agus ar an saol ar an Domhan.

Tá sé dúshlánach staidéar a dhéanamh ar an strataisféar, mar is réigiún é nach bhfuil daoine ina gcónaí ann. Ní théann ach na heitiltí is airde isteach sa réigiún seo ar feadh tréimhse ghearr ama. Mar chuid de Chlár Eolaíochta Aerbheirthe NASA, áfach, úsáideann na heolaithe eitleáin taighde chun samplaí den strataisféar a bhailiú. Tá ionstraimí ceangailte leis an gcón srón chun a chinntiú go bhfuil an t-aer a sampláiltear úr agus nach gcuirtear isteach air.

Is ciseal cobhsaí den atmaisféar atá sa strataisféar. Is é baile an chiseal ózóin freisin, comhpháirt ríthábhachtach chun an saol ar domhan a chosaint ó radaíocht ultraivialait díobhálach. Le fiche nó tríocha bliain anuas, tá an ciseal ózóin faoi bhagairt, ach tá iarrachtaí domhanda comhordaithe déanta chun é a dheisiú agus a athlánú.

Tá méadú ar líon na seoltaí agus na bhfilleadh ar an spás freagrach as níos mó miotail a thabhairt isteach sa strataisféar. De réir mar a sheoltar roicéid agus go n-imscartar satailítí, fágann siad rian de cháithníní miotail a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar an atmaisféar ar bhealaí atá eolaithe fós ag iarraidh a thuiscint.

Mar fhocal scoir, leagann an staidéar béim ar an ngá atá le tuilleadh taighde chun na hiarmhairtí cruinne a bheidh ag an Spásaois ar atmaisféar an Domhain a chinneadh. Tugann na torthaí le fios go bhféadfadh impleachtaí a bheith ag láithreacht mhéadaithe mhiotail ó spásárthaí agus ó shatailítí ar an aeráid, ar an gciseal ózóin agus ar ináitreacht iomlán ár bplainéad.

