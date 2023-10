Dearcadh Nua ar an Saol: An Cruinne a Iniúchadh agus Ár nÁit a Fháil

Tá an réalteolaí agus an réalteolaí Dr. Aomawa Shields tar éis dul ar thóir an tsaoil lasmuigh den Domhan, agus trí é sin a dhéanamh, tá tuiscint nua faighte aici ar bhrí na beatha ar ár bplainéad féin. Thug fairsinge agus scála na cruinne léargas úr di ar an tábhacht a bhaineann lenár saol.

Ina cuimhní cinn, “An Saol ar Phláinéid Eile: Cuimhní cinn ar Mo Áit a Fháil sa Cruinne,” déanann Shields machnamh ar a turas mar eolaí agus an tionchar as cuimse a bhí aige ar a dearcadh. Tosaíonn sí ag déanamh machnaimh ar ollmhéid na cruinne, agus an oiread réaltaí ann agus atá gráinní gainimh ar thránna an Domhain. Feidhmíonn an réadú seo mar mheabhrúchán ar chomh fairsing agus atá an chosmas i ndáiríre.

Déanann Shields machnamh freisin ar thábhacht na hionadaíochta agus na héagsúlachta i réimse na réalteolaíochta. Mar bhean Afracach-Mheiriceánach i réimse stairiúil a raibh fir i gceannas uirthi, fuair sí inspioráid in uachtaránacht Barack Obama. Bhí a ghnóthachtáil mar sholas treorach, rud a léirigh gur féidir le daoine aonair ó chúlraí tearcionadaithe barr feabhais a bhaint amach in aon réimse, réalteolaíocht san áireamh.

Déanann an cuimhní cinn tuilleadh iniúchta ar an gcothromaíocht idir paisin agus brionglóidí éagsúla a leanúint. Bhí slí bheatha san aisteoireacht ar siúl ag Shields ar dtús ach fuair sí í féin tarraingthe ar ais chuig an réalteolaíocht, réimse a chuir in iúl d’iontas i gcónaí í. Ba mheabhrúchán é an t-athcheangal seo lena fréamhacha eolaíocha go leanann brionglóidí agus paisin, agus diúltaítear neamhaird a dhéanamh díobh.

Tá gné shuimiúil amháin de thaighde Shields dírithe ar phláinéid ar a dtugtar “Terminator Inhabitable”. Tá aeráid uathúil ag na pláinéid seo áit nach bhféadfadh an saol a bheith ann ach feadh na teorann idir dhálaí foircneacha lá agus oíche shíoraí. Is trína cuid taighde agus imscrúduithe a fuair Shields agus a foireann amach go bhféadfadh pláinéid den sórt sin a bheith ann.

Tríd is tríd, léiríonn cuimhní cinn Shields an tionchar domhain a bhí ag iniúchadh an chosmas ar a saol pearsanta agus gairmiúil. Trí bhreathnú níos faide ná ár bplainéad féin, tá meas níos doimhne aici ar áilleacht agus ar idirnascadh na beatha ar domhan. Is inspioráid é a scéal do dhaoine eile glacadh lena gcuid paisin, a n-aislingí a leanúint, agus brí a aimsiú i bhfairsinge na cruinne.

Foinsí:

– Sciatháin, Aomawa. “An Saol ar Phláinéid Eile: Cuimhneachán ar Mo Áit a Fháil sa Cruinne.”

– Aoine na hEolaíochta. “Ag Lorg Brí Sna Cosmos.”