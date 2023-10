Tuiscint ar na Conairí Glowing de Cith Meteor

Le linn cithfholcadáin meteoracha, caitear le breathnadóirí ó am go chéile le feiniméan annamh ar a dtugtar traenacha leanúnacha, ar cosáin gheala iad a fhanann sa spéir tar éis do mheitéar a bheith imithe. Tá eolaithe fós ag iarraidh cúis bheacht na dtraenacha leanúnacha a chinneadh, ach tá dhá theoiric tosaigh tagtha chun cinn.

Tugann teoiric amháin le fios go gcuireann taisteal ardluais meitéaróidigh faoi deara go ndéanann siad leictreoin a bhaint as móilíní aeir, rud a fhágann ianú. Creidtear go dtagann an glow a breathnaíodh i dtraenacha marthanacha ó scaoileadh fuinnimh nuair a ghlacann na móilíní ianaithe seo leictreon ar seachrán ón gcomhshaol. Baineann teoiric eile le cemiluminescence, áit a n-idirghníomhaíonn miotail a ghalaíonn meitéaróidigh atá ag gluaiseacht go tapa le hózón agus ocsaigin san atmaisféar, rud a chruthaíonn glow lonrúil.

Le linn bhuaic an cith Meteor Orionid, a tharla oíche 21 go 22 Deireadh Fómhair, bhí breathnóirí faoi spéartha soiléire dorcha in ann thart ar 10-20 meteor a fheiceáil in aghaidh na huaire. Bhí an pointe radanta, arb é bunús dealraitheach na meteors é, suite sa réaltbhuíon Orion. Mar sin féin, tá sé tábhachtach gan díriú go hiomlán ar an bpointe seo sa spéir, mar is féidir meteors Orionid feiceáil ó aon treo.

Chomh maith leis na Orionids, is fiú súil a choinneáil amach do chithfholcadáin meteor na Taurids Deiscirt agus na dTaurid Thuaidh, a fhorluíonn leis na Orionids. Eascraíonn an dá chithfholcadh seo ón réaltbhuíon Tarbh, díreach siar ó Orion. Cé go sroicheann na Taurids Thuaidh a mbuaic i lár mhí na Samhna, cuireann na Taurids Deiscirt cás uathúil i láthair.

Tá gá le tuilleadh taighde chun na meicníochtaí taobh thiar de thraenacha leanúnacha a thuiscint go hiomlán agus chun rúndiamhra na gcithfholcadáin meitéar a réiteach. Spreagtar breathnóirí chun an oiread den spéir agus is féidir a scanadh le linn cithfholcadáin meteoracha chun an seans is fearr a bhaint as na himeachtaí neamhaí spreagthacha seo a fheiceáil.

Sainmhínithe:

– Meteoroid: rud beag creagach nó miotalach a fhithisíonn an Ghrian

– Ionization: an próiseas chun leictreoin a shuimiú nó a bhaint as adaimh nó móilíní, as a dtagann foirmiú na n-ian

– Ceimilluminescence: astú solais mar thoradh ar imoibriú ceimiceach, gan baint teasa