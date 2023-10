Chris Hadfield: Gairm Ilghnéitheach sa Tionscal Aeraspáis

Tá cáil air as a scéalaíocht mhealltach agus a dhíograis ionfhabhtaíoch, agus bhí Chris Hadfield ar an stáitse ag Cruinniú Mullaigh Institiúid Waterloo um Aerloingseoireacht Inbhuanaithe, ag spreagadh na céadta mac léinn ardscoile le scéalta faoina ghairm bheatha éagsúil agus iontach. Agus é ina iar-phíolóta trodaire, ina innealtóir, ina cheoltóir, ina scríbhneoir, agus, thar aon rud eile, ina spásaire, d’aibhsigh Hadfield nár tharla a thuras neamhghnách trí sheans.

Ag fáil réidh le haon nóisean a bheith earcaithe in aghaidh a thoile, thosaigh Hadfield ar a cheannas trí mhí ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) in 2013 le paisean agus dúthracht gan staonadh. Seachas a bheith ag siúl isteach ina shlí bheatha éirimiúil, bhí a chosán réitithe ag diongbháilteacht gan staonadh agus fiosracht chun an anaithnid a fhiosrú.

Taobh amuigh dá ghníomhaíochtaí spásaireachta, d’fhág saineolas ildánach Hadfield marc doscriosta ar dhisciplíní éagsúla laistigh den tionscal aeraspáis. Ón ról a bhí aige roimhe seo mar phíolóta trodaire, áit ar uasghrádaigh sé a chuid scileanna in Aerfhórsa Ríoga Cheanada, go dtí an méid a rinne sé mar innealtóir, bhí cumas teicniúil Hadfield lárnach i gcur chun cinn na nuálaíochta aerloingseoireachta.

Le linn a phríomhóráid, léirigh Hadfield a thiomantas do naisc idirdhisciplíneacha a chothú. D’aibhsigh sé an caidreamh comhchuí idir an eolaíocht agus na healaíona, ag tarraingt cosúlachtaí idir a bhuanna ceoil agus an tionchar as cuimse a bhí acu ar a ghairm bheatha mar spásaire. Leanann an comhcheangal seo den chruthaitheacht agus de dhéine na heolaíochta ag spreagadh aigne óga iomadúla le hiniúchadh a dhéanamh ar chríocha neamhchairdiúla ar fud disciplíní oideachais éagsúla.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad iad cuid de bhuaicphointí ghairm bheatha Chris Hadfield?

A: Bhain Chris Hadfield sult as gairmréim ilghnéitheach mar phíolóta trodaire, innealtóir, ceoltóir, scríbhneoir agus spásaire, agus ba é an t-éacht is mó cáil atá aige ná a cheannasaí ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta in 2013.

C: Conas a tháinig Chris Hadfield suas ina ghairm bheatha?

A: Ní raibh slí bheatha Chris Hadfield mar thoradh ar sheans. Lean sé lena raon éagsúil gairmeacha le diongbháilteacht agus le paisean don taiscéalaíocht.

C: Cén tionchar a bhí ag Chris Hadfield ar an tionscal aeraspáis?

F: Chuir saineolas Chris Hadfield mar phíolóta trodaire agus mar innealtóir go mór le dul chun cinn sa tionscal aeraspáis, agus spreag a chumas an bhearna idir an eolaíocht agus na healaíona a líonadh chun iarrachtaí idirdhisciplíneacha a dhéanamh.