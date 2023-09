SpaceX chun Iarracht a dhéanamh ar 17ú Eitilte a Bhriseadh le Falcon 9 teanndáileog

Tá SpaceX socraithe chun teorainneacha ath-inúsáidte teanndáileog a bhrú le seoladh roicéad Falcon 9 ag baint úsáide as teanndáileog céadchéime a bheidh ag déanamh a 17ú eitilt. Tá an misean, ar a dtugtar Starlink 6-17, sceidealta le éirí as ceap Rinn Canaveral 40 ag 10:47 pm EDT.

Beidh an teanndáileog atá i gceist, sraithuimhir 1060, ag déanamh staire trína 17ú eitilt a chríochnú. Bhain SpaceX garsprioc mhór amach níos luaithe i mbliana nuair a dheimhnigh sé a fhlít teanndáileog céadchéime Falcon 9 ar feadh suas le 20 eitilt, agus tabharfaidh an seoladh seo céim níos gaire don sprioc sin é.

Eitlíodh é ar dtús i mí an Mheithimh 2020 chun satailít GPS 3-3 a imscaradh do Spáisfhórsa na SA, agus úsáideadh an teanndáileog seo ó shin le haghaidh misin éagsúla, lena n-áirítear an Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34, agus Transporter- 6 mhisean, chomh maith le 11 pálasta Starlink a sheachadadh.

Mar sin féin, tá dúshláin a bhaineann leis an aimsir roimh an seoladh. Tá meitéareolaithe Space Force ag déanamh monatóireachta ar aghaidh aimsire in aice le cósta spáis Florida, chomh maith le stoirm ag brú amach ón gcósta san Atlantach. Réamh-mheastar an réamhaisnéis seans 60 faoin gcéad d’aimsir inghlactha le haghaidh seolta, agus is é an príomhábhar imní ná sárú ar an riail scamall Cumulus. Má chuirtear moill in aghaidh an lae ar an seoladh, d’fhéadfadh go n-imeodh coinníollacha in olcas agus gan ach seans 30 faoin gcéad de aimsir inghlactha.

Marcálfaidh an misean seo freisin an 20ú seoladh de na satailítí Starlink mion V2, a thairgeann méid níos mó agus ceithre huaire an bandaleithead i gcomparáid le leaganacha roimhe seo. Ar dtús, bhí sé beartaithe na satailítí lánmhéide V2 Starlink a sheoladh ag baint úsáide as feithicil Starship SpaceX. Mar sin féin, spreag tús moillithe Starship SpaceX chun leagan comhdhlúite de na satailítí a chruthú le seoladh ar Falcon 9.

Mar fhocal scoir, tá SpaceX ar tí stair a dhéanamh trí iarracht a dhéanamh ar an 17ú eitilt a bhfuil taifead bainte amach aige lena theanndáileog Falcon 9. Léiríonn an t-éacht seo tiomantas na cuideachta d'ath-inúsáidteacht i dtaiscéalaíocht spáis agus leagann sé an bhunchloch amach do mhisin amach anseo ag baint úsáide as a fheithicil Starship lán-ath-inúsáidte.

Sainmhínithe:

– Ath-inúsáidteacht teanndáileog: An cumas an teanndáileog chéad chéim de roicéad a athúsáid le haghaidh seolta iolracha.

– Falcon 9: Feithicil lainseála dhá chéim SpaceX atá in ann ualaí pálasta a sheachadadh chuig fithis.

– Starlink: Réaltbhuíon satailíte SpaceX atá deartha chun clúdach leathanbhanda domhanda a sholáthar.

