Seolann SpaceX Falcon 9 21 Satailít Starlink ó Bhunáit Fórsa Spáis Vandenberg

Go luath ar maidin, d'éirigh le roicéad SpaceX Falcon 9 amach ó Vandenberg Space Force Base i gCalifornia, agus d'éirigh leis 21 satailít Starlink a sheachadadh chuig fithis. Is é an seoladh seo an chéad cheann de dhá mhisean seachadta Starlink atá beartaithe don lá.

Baineadh an roicéad Falcon 9, faoi thiomáint ag naoi n-inneall Merlin 1D, as ag 1:23 am PDT. Tar éis éirí as Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), thosaigh an roicéad ar chonair thoir theas. Tá an seoladh seo suntasach mar gurb é an 22ú misean atá déanta ag SpaceX ón gCósta Thiar i mbliana, chomh maith leis an 75ú seoladh fithiseach de 2023 don chuideachta.

Gné shuntasach amháin den mhisean seo is ea an teanndáileog céadchéime a athúsáid. Tá 16 eitilt críochnaithe ag an teanndáileog áirithe seo, tar éis dó a bheith fostaithe cheana i misin mar Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, agus níos mó. Tar éis na príomhchéime sruthán, a mhair thart ar dhá nóiméad go leith, tháinig an chéad chéim i dtír go rathúil ar an long drone darb ainm 'Ar ndóigh, tá grá agam duit fós' san Aigéan Ciúin.

Tá imscaradh na satailítí 21 V2 Mini Starlink sceidealta le tarlú thart ar uair an chloig tar éis iad a sheoladh. Is iad na satailítí seo an chéad ghlúin eile de spásárthaí Starlink, atá feistithe le haeróga uasghrádaithe agus painéil ghréine níos mó. I gcomparáid lena réamhtheachtaithe, tá an cumas ag na satailítí V2 Mini ceithre huaire an bandaleithead a sheachadadh. Is é seoladh an lae inniu an 28ú huair a úsáideadh an tsamhail V2 Mini ó tugadh isteach é níos luaithe i mbliana.

Chomh maith leis an seoladh seo, tá roicéad eile Falcon 9 le héirí amach níos déanaí inniu ó Stáisiún Fórsa Spáis Rinn Canaveral i Florida. Beidh ualach pálasta 23 V2 Mini Starlink ag gabháil leis an misean seo, an líon is airde a imlonnófar ar mhisean amháin.

Tá sé soiléir go leanann SpaceX ag déanamh dul chun cinn suntasach ina réaltbhuíon satailíte Starlink, ag leathnú tuilleadh a chlúdach leathanbhanda domhanda agus ag réiteach an bhealaigh do nascacht idirlín feabhsaithe ar fud an domhain.

Sainmhínithe:

– Falcon 9: Fith-roicéad dhá chéim arna fhorbairt agus arna mhonarú ag SpaceX chun satailítí agus spásárthaí a iompar isteach sa spás.

– Starlink: Réaltbhuíon satailíte idirlín atá á tógáil ag SpaceX a sholáthraíonn clúdach leathanbhanda domhanda.

– Bonnfhórsa Spáis Vandenberg: Bunáit Spáis de chuid na Stát Aontaithe atá suite siar ó thuaidh ó Lompoc, California.

– Seoladh fithiseach: An próiseas ina gcuirtear roicéad nó spásárthach isteach i bhfithis thart ar chorp neamhaí.

Foinsí:

– SpaceX (níl URL curtha ar fáil)

– Bonn Fórsa Spáis Vandenberg (níl URL curtha ar fáil)