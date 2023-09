Tá SpaceX socraithe chun Baisc Eile de Shatailítí Starlink a sheoladh

Tá SpaceX le grúpa eile satailítí a sheoladh dá sheirbhís idirlín Starlink ó Vandenberg Space Force Base i California. Déanfaidh an misean, ar a dtugtar Starlink Group 7-2, 21 satailít Starlink den dara glúin a imscaradh i bhfithis. Is leagan comhdhlúite iad na satailítí seo de na satailítí lánmhéide Starlink V2 a sheolfar amach anseo ag baint úsáide as an bhfeithicil Starship.

Ardóidh roicéad Falcon 9 ó Vandenberg Space Force Base agus scarfaidh an chéad chéim tar éis thart ar dhá nóiméad go leith. Déanfaidh an teanndáileog, ainmnithe B1071, iarracht ansin teacht i dtír ar an long drone atá suite amach ó chósta Baja California. Má éiríonn leis, marcálfaidh sé 11ú eitilt an teanndáileog agus an t-ochtú huair a thuirling sé ar an long drone.

Idir an dá linn, críochnóidh an dara céim a chéad sruthán chun fithis páirceála tosaigh a bhaint amach. Tar éis cósta 45 nóiméad, déanfaidh sé an dara lámhaigh chun an fithis deiridh atá beartaithe a bhaint amach. Ag T+1 uair, 2 nóiméad agus 19 soicind tar éis an tseolta, imscarfar na 21 satailít.

De réir staitisticí ó Jonathan McDowell, réalteolaí ag Lárionad Réaltfhisic Harvard-Smithsonian, tabharfaidh an seoladh seo líon iomlán na satailítí Starlink a seoladh go 5,070. Thuairiscigh SpaceX roimhe seo go bhfuil os cionn 1.5 milliún síntiúsóir Starlink aige agus go bhfuil an tseirbhís ar fáil i níos mó ná 60 tír.

Déanfar an seoladh a shruthú beo, ag tabhairt suíochán tosaigh don lucht féachana chun garsprioc eile a fheiceáil in iarrachtaí leanúnacha SpaceX a sheirbhís idirlín Starlink agus clúdach domhanda a leathnú.

