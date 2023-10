Nochtadh Cúis na hImeachta Seismeach is Mó ar Mars: Léargais ó Staidéar atá faoi cheannas na RA

Tá staidéar le déanaí faoi stiúir Ollscoil Oxford tar éis solas a thabhairt ar chúis dhóchúil an teagmhais seismeach is mó a taifeadadh riamh ar Mars. Bhraith InSight Lander NASA an crith 4.7-mhéid an 4 Bealtaine, 2020, agus d'aisiompaigh na creathadh a d'eascair tríd an bplainéad ar feadh sé huaire an chloig. Ar dtús, chreid na heolaithe gur tionchar dreigít ba chúis leis an imeacht seismeach, mar a tharla tremors den chineál céanna san am atá caite mar gheall ar thionchair den sórt sin. Mar sin féin, theip ar chuardach fairsing ar dhromchla Mars, a chlúdaíonn 144 milliún ciliméadar cearnach, aon chomharthaí de chráitéar nua a nochtadh.

Foilsithe san iris Geophysical Research Letters, léiríonn torthaí an taighde go bhfuil Mars níos gníomhaí go seismeach ná mar a ceapadh roimhe seo. Tugann an príomhthaighdeoir an Dr Benjamin Fernando le fios gur dócha gur scaoileadh strus laistigh de screamh Mhars ba chúis leis an imeacht, toisc nach bhfuil teicteonaic phláta gníomhach ar an bpláinéad. Míníonn sé go bhfuil méadú tagtha ar an strus seo thar na billiúin bliain mar gheall ar fhuarú agus crapadh codanna éagsúla den phláinéid ag rátaí éagsúla. Cuireann torthaí an staidéir le tuiscint níos doimhne ar na strusanna sin agus d’fhéadfadh siad cabhrú le réigiúin níos sábháilte a aithint le haghaidh iarrachtaí coilíniú daonna sa todhchaí.

Bhí an comhoibriú a bhain leis an taighde seo suntasach, le gníomhaireachtaí spáis agus eolaithe ó ar fud an domhain ag cur a gcuid saineolais ar fáil. Thairg Gníomhaireacht Spáis na hEorpa, Gníomhaireacht Spáis Náisiúnta na Síne, Eagraíocht Taighde Spáis na hIndia, agus Gníomhaireacht Spáis Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha go léir úsáid a bhaint as a gcuid satailítí, rud a léirigh comhoibriú den chéad uair idir na misin go léir i bhfithis timpeall Mars le haghaidh tionscadal uatha. Ba é an Dr Fernando in Ollscoil Oxford a bhí i gceannas ar an iarracht seo agus breathnaítear air mar theimpléad le haghaidh comhoibrithe idirnáisiúnta sa domhain spáis amach anseo.

Cé gur imigh an lander InSight as líne i mí na Nollag 2020, bhí an ócáid ​​​​seismeach seo ar cheann de na himeachtaí deireanacha a thaifead an spásárthach tar éis níos mó ná ceithre bliana ar Mars. Cuidíonn an t-eolas a fhaightear ó na himeachtaí seismeacha seo lenár dtuiscint ar gheolaíocht Mharsa agus soláthraíonn sé léargas luachmhar ar iarrachtaí taiscéalaíochta agus coilínithe a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo.

Foinsí: Litreacha Taighde Geoifisiceach, Ollscoil Oxford