Aimsíonn Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA Dé-ocsaíd Charbóin ar Ghealach Iúpatair san Eoraip, rud a léiríonn Poitéinseal Saoil

Tugann an fhionnachtain dé-ocsaíd charbóin ar ghealach Iúpatar Europa ag Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA le fios go bhféadfadh dálaí a bheadh ​​oiriúnach don saol a bheith ag an ngealach. Soláthraíonn an toradh seo fianaise ar mhalartuithe idir dromchla oighreata Europa agus an t-aigéan fodhromchla, ag léiriú acmhainneacht na gealaí do mhisin taiscéalaíochta spáis amach anseo.

Is domhan mealltach é Europa le aigéan goirt, faoi dhromchla an uisce leachta a bhféadfadh dhá oiread uisce a bheith ann agus aigéin uile an Domhain le chéile. Mar sin féin, ní raibh eolaithe cinnte an raibh na ceimiceáin riachtanacha don bheatha, go háirithe carbóin, i aigéan na gealaí. Ag baint úsáide as sonraí ó Theileascóp Spáis James Webb, dheimhnigh réalteolaithe láithreacht carbóin ar dhromchla Europa, a d'eascair as a aigéan faoin dromchla is dócha. Léiríonn an fionnachtain seo an fhéidearthacht go mbeadh timpeallacht ináitrithe laistigh d'aigéan Europa.

Breathnaíodh braite dé-ocsaíd charbóin ar dhromchla Europa go príomha i réigiún ar a dtugtar Tara Regio, ar a dtugtar “tír-raon chaos” mar gheall ar a dhromchla óg geolaíoch agus suaite. Tugann an toradh seo le fios go raibh malartú ábhair idir aigéan fodhromchla Europa agus an t-oighear dromchla atá aige.

Is gné riachtanach é carbón don bheatha bhitheolaíoch ar an Domhan, agus ardaíonn a láithreacht ar Europa ceisteanna faoi ináitreacht fhéideartha aigéin Europa. Tá gá le himscrúduithe agus le hiniúchadh breise chun a fháil amach an bhféadfadh Europa tacú leis an saol mar is eol dúinn é.

Tá sé beartaithe ag NASA an spásárthach Europa Clipper a sheoladh i mí Dheireadh Fómhair 2024, a sheolfaidh go leor eitiltí gar do Europa chun tuilleadh sonraí a bhailiú agus chun iniúchadh a dhéanamh ar acmhainn na gealaí chun saol a óstáil.

Go hachomair, tugann braite dé-ocsaíd charbóin ar dhromchla Europa ag Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA le fios go bhféadfadh timpeallacht fhabhrach don saol a bheith ag an ngealach. Leagann an fionnachtain seo béim ar an tábhacht a bhaineann le tuilleadh taiscéalaíochta agus imscrúdaithe chun ináitreacht fhéideartha aigéin fhodhromchla Europa a chinneadh.

Foinsí:

– Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA

– spásárthach Europa Clipper

– Foinsí ailt: NASA, ESA, CSA, Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC), Samantha K Trumbo (Ollscoil Cornell), Alyssa Pagan (STScI)