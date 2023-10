Bhuaigh LHASA 2.0 NASA Gradam Bogearraí na Bliana le haghaidh Anailís Sciorrtha Talún

Bronnadh Gradam Bogearraí na Bliana (SOY) ar Rannóg Eolaíochtaí Cruinne NASA ag Ionad Eitilte Spáis Goddard i Maryland as an leagan 2.0 de Mheasúnú Guaise Sciorrtha Talún don Fheasacht Staide (LHASA) a fhorbairt. Is uirlis bhogearraí sonraí-tiomáinte é LHASA atá deartha chun feasacht staide a sholáthar d’imeachtaí guaiseacha sciorrtha talún ar fud an domhain a spreagann báisteach.

Is é an Gradam SOY an moladh is airde ag NASA as sármhaitheas bogearraí, agus cuirtear i láthair é go bliantúil le bogearraí a chuireann go mór le feidhmíocht misean na gníomhaireachta. Níl anseo ach an dara huair le 17 mbliana anuas a bhfuil an gradam buaite ag foireann ó Goddard.

Ionchorpraíonn LHASA sonraí sciorrtha talún ó ar fud an domhain i gcreat meaisínfhoghlama, rud a ligeann dó meastachán a dhéanamh ar an dóchúlacht go dtarlóidh sciorrtha talún. Soláthraíonn an uirlis meastacháin ghuaise ar scála domhanda, rud a chumasaíonn feasacht fheabhsaithe agus a éascaíonn pleanáil agus freagairt tubaiste. Is féidir le gníomhaireachtaí rialtais, eagraíochtaí faoisimh, freagróirí éigeandála, agus árachóirí é a úsáid.

Chuir Dalia Kirschbaum, stiúrthóir ar Rannóg na nEolaíochtaí Cruinne, sceitimíní in iúl faoin aitheantas atá bainte amach ag LHASA d’éachtaí eolaíochta agus teicneolaíochta. Tá súil aici go mbainfidh pobail réigiúnacha úsáid as an múnla chun tuiscint níos fearr a fháil ar ghuaiseacha sciorrtha talún ina gceantair.

Tá LHASA ar fáil mar bhogearraí saor in aisce agus foinse oscailte ar shuíomh Gréasáin Landslides @ NASA. Is féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar na bogearraí, sciorrthaí talún a thuairisciú, sonraí foinse ábhartha a fheiceáil agus a fháil, agus tuilleadh a fhoghlaim faoi iarrachtaí NASA samhaltú sciorrtha talún. Tá sé mar aidhm ag an uirlis cabhrú le geallsealbhóirí éagsúla maidir le hullmhacht agus freagairt do thubaistí.

