Spásairí Roscosmos Críochnaigh Spacewalk Rathúil In ainneoin Dúshláin

D’éirigh le cosmonauts Roscosmos, Oleg Kononenko agus Nikolai Chub, cosán spáis a chur i gcrích ar 25 Deireadh Fómhair, in ainneoin gur tharla sceitheadh ​​​​cuisnithe agus saincheisteanna maidir le himscaradh seol gréine páirteach. Bhí tascanna tábhachtacha i gceist leis an misean 7 n-uaire agus 41 nóiméad ar nós cigireacht a dhéanamh ar radaitheoir an mhodúil Nauka agus nanosatailít a scaoileadh.

Le linn an spásbhealaigh, rinne Kononenko agus Chub iniúchadh cúramach agus grianghraf de radaitheoir cúltaca seachtrach ar mhodúl Nauka. D'aonraigh siad an radaitheoir ón gcóras fuaraithe, ach le linn na cigireachta, scaoileadh mboilgeog chuisnithe ag an suíomh sceite. Bhí ar na cosmonauts tiomnaithe a n-oireann a chaitheamh síos sula lean siad ar aghaidh leis an misean.

Chomh maith leis an iniúchadh radaitheora, scaoil na cosmonauts nanosatellite chun teicneolaíocht seoltóireachta gréine a thástáil. Mar sin féin, níor éirigh le seol gréine na nanasatailíte imscaradh iomlán. Shuiteáil na cosmonauts córas cumarsáide radair sintéiseacha freisin, cé nach bhféadfaí ceann de na painéil chórais radair a imscaradh go hiomlán le linn an spásbhealaigh.

Tar éis an spásbhealaigh, lean Kononenko agus Chub nósanna imeachta iar-spássiúl, ag iniúchadh a n-oireann agus a n-uirlisí le haghaidh aon chomharthaí d'fhuaraithe agus iad a ghlanadh de réir mar ba ghá. Tá sé mar aidhm ag an réamhchúram seo tabhairt isteach ábhar salaithe i dtimpeallacht an stáisiúin spáis a íoslaghdú. Déanfar scagachán breise ar an atmaisféar laistigh den stáisiún chun aon rian den ábhar salaithe atá fágtha a bhaint.

In ainneoin na ndúshlán a bhí le sárú le linn an chosáin spáis, measadh gur éirigh leis an misean. Thaispeáin Oleg Kononenko, agus sé shiúlóid spáis ar fad faoina chrios, a shaineolas, agus chuir Nikolai Chub a chéad shiúlóid spáis riamh i gcrích. Ba é an misean seo an 268ú spásbhealach atá tiomnaithe do thionól, cothabháil agus uasghrádú stáisiún spáis a mharcáil leis an misean seo.

Beidh spásairí NASA Loral O'Hara agus Jasmin Moghbeli i gceist leis an spásshiúlóid atá le teacht Dé Luain, 30 Deireadh Fómhair. Seolfaidh siad cosán spáis chun bosca leictreonaice lochtach a bhaint as lúibín aeróige cumarsáide agus chun ceann amháin de dhá cheann déag de Chomhthionól Trundle Bearing a athsholáthar ar an gcalafort Comhpháirt Rothlach Gréine Alfa Rothlach.

Ceisteanna Coitianta

1. Cad iad na príomhthascanna a cuireadh i gcrích le linn spásshiúlóid Roscosmos?

Le linn an spacewalk, rinne cosmonauts Roscosmos iniúchadh ar radaitheoir modúl Nauka, scaoil siad nanosatellite chun teicneolaíocht seoltóireachta gréine a thástáil, agus chuir siad córas cumarsáide radair sintéiseacha isteach.

2. Ar imlonnaíodh seol gréine an nanosatailíte go hiomlán le linn an spásbhealaigh?

Ní hea, níor éirigh le seol gréine an nanosatailíte imscaradh iomlán chomh fada agus a d'fhéadfadh ceamaraí a imeacht ón stáisiún a rianú.

3. Conas a chinntigh na cosmonauts go raibh timpeallacht an stáisiúin spáis glan?

Tar éis an spásbhealaigh, lean na cosmonauts nósanna imeachta iar-spássiúl, ag iniúchadh a n-oireann agus a n-uirlisí le haghaidh aon iarmhar fuaraithe agus iad a ghlanadh de réir mar ba ghá. Bainfear úsáid as scagachán breise freisin laistigh den stáisiún spáis chun aon rianta ábhar salaithe atá fágtha a bhaint.

4. Cad é an cuspóir atá leis an spásshiúlóid atá le teacht a mbeidh spásairí NASA páirteach ann?

Is éard a bheidh i gceist leis an gcosán spáis atá le teacht ná bosca leictreonaice lochtach a bhaint as lúibín antenna cumarsáide agus ceann amháin de dhá cheann déag de Thionól Bearing Trundle a athsholáthar ar an gcalafort truss Solar Alpha Rotary Joint.