Nocht Fáinní na gCrann Ársa Fianaise ar an Stoirm Gréine is Láidre Riamh

Nocht staidéar le déanaí faoi stiúir Edouard Bard ón Collège de France fianaise ar an stoirm radaíochta gréine is cumhachtaí a braitheadh ​​riamh. Rinne an fhoireann taighde anailís ar leibhéil charbóin-14 i gcrann giúise faoi thalamh agus d'fhíoraigh siad an fhoinse ag baint úsáide as iseatóip bheiriliam-10 a fuarthas i gcroí oighir na Graonlainne. Tugann na fáinní crann seo léargas luachmhar ar iompar an Ghrian san am atá thart i bhfad i gcéin.

Tugann an spíc i leibhéil charbóin-14 a aimsíodh sna crainn ghiúise faoi thalamh le fios go raibh stoirm radaíochta gréine ann gan fasach. Tá stoirmeacha gréine radaíochta is cúis le bladhmanna gréine agus brúchtadh mais corónach. Mar sin, léiríonn an stoirm radaíochta gréine dhian go bhfuil an imeacht aimsire spáis is láidre doiciméadaithe go dtí seo.

Chomh maith leis an bhfionnachtain shuntasach seo, d’aithin na taighdeoirí imeacht eile ina gcuid sonraí crann-fáinní. Cé nach raibh an imeacht seo chomh foircneach leis an spíc 14,300 bliain d'aois, mhair sé timpeall 100 bliain ó 14,000 go 13,900 bliain ó shin. Teoiricíonn an fhoireann go léiríonn an teagmhas seo íosmhéid mhór i ngníomhaíocht na gréine, cosúil leis an íosmhéid Maunder a breathnaíodh sa 17ú haois.

Creidtear go bhfuil an méadú ar leibhéil charbóin-14 le linn na dtréimhsí seo mar thoradh ar réimse maighnéadach gréine nach bhfuil chomh gníomhach, rud a ligeann do ghathanna cosmacha réaltraí ardfhuinnimh dul isteach sa ghrianchóras. Nuair a idirghníomhaíonn na gathanna cosmacha seo le hatmaisféar an Domhain, is cúis le frithghníomhartha comhchosúla do ghrianghathanna cosmacha.

Leagann an staidéar seo béim ar an tábhacht a bhaineann le sonraí crann-fáinní a úsáid i gcomhar le croíleacáin oighir chun tuiscint níos fearr a fháil ar ghníomhaíocht gréine ar feadh na staire. Cé nach bhfuil tomhais uirlise díreacha ar ghníomhaíocht na gréine ar fáil ach ón 17ú haois, soláthraíonn fáinní crann agus croíleacáin oighir léargas luachmhar ar iompar na Gréine san am atá thart i bhfad i gcéin.

Foinsí:

– preaseisiúint Ollscoil Leeds

– Staidéar faoi stiúir Edouard Bard ón Collège de France