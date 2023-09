Capsúil NASA ag Iompar na Samplaí Asteroid is Mó a Thailte go rathúil i bhFásach Utah

Tá capsúl spáis NASA ag iompar na samplaí ithreach is mó a bailíodh riamh ó dhromchla astaróideach tar éis tuirlingt rathúil i bhfásach Utah. D'eisigh an spásárthach Osiris-Rex an capsúl samplach le linn eitilt ar domhan sula ndeachaigh sé ag paraisiúit síos go dtí réimse iargúlta talún míleata. Dheimhnigh an fhoireann téarnaimh go raibh an capsule slán agus nár sáraíodh é.

Léiríonn na samplaí, a bhailítear ón astaróideach Bennu atá saibhir ó thaobh carbóin, an tarraingt is mó d’ábhar astaróideach thar an ngealach. Measann na heolaithe go bhfuil cupán brablach ar a laghad sa capsule. Cuirfidh na sonraí a fhaightear ó na samplaí seo le hiarrachtaí chun asteroids a d’fhéadfadh a bheith guaiseach a thuiscint agus a shraonadh sa todhchaí. Táthar ag súil go dtiocfaidh Bennu, a aicmítear mar “réad gar don Domhan,” go contúirteach gar don Domhan in 2182.

Chuaigh Osiris-Rex, an mháthairchuideachta, i mbun a mhisean in 2016 agus shroich sé Bennu dhá bhliain ina dhiaidh sin. Ag baint úsáide as folús, bhailigh sé brablach ón gcarraig spáis bheag chruinn in 2020. Tar éis dó 6.2 billiún ciliméadar a thaisteal, d'fhill an spásárthach ar an Domhan leis an capsule samplach.

Tá sé beartaithe ag NASA na samplaí a iompar chuig saotharlann nua ag Ionad Spáis Johnson i Houston, áit a ndéanfar staidéar orthu taobh leis na carraigeacha gealaí a bhailigh spásairí Apollo. Nochtfaidh oscailt an choimeádáin i Houston méid fíor na samplaí, toisc nach bhfuil eolaithe cinnte faoin méid beacht a choinnítear taobh istigh.

Táthar ag súil go dtabharfaidh na bloic thógála leasaithe ó na samplaí astaróideach léargas luachmhar ar fhoirmiú na Cruinne agus ar an saol féin. Is í an tSeapáin an t-aon tír eile ar éirigh léi samplaí astaróideach a thabhairt ar ais, ag bailiú thart ar thaespúnóg ábhair in dhá mhisean.

Tríd is tríd, léiríonn tuirlingt rathúil capsule NASA éacht stairiúil i dtaiscéalaíocht spáis, rud a thugann níos gaire dúinn rúndiamhra ár gcóras gréine a thuiscint agus bagairtí astaróideacha féideartha a mhaolú.

