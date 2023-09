Tá an sampla astaróideach is mó a bailíodh riamh ag filleadh ar an Domhan

Tá smután astaróideach a d'fhéadfadh léargais luachmhara a sholáthar ar laethanta tosaigh ár gcóras gréine agus bunús an uisce ar an Domhan le teacht i dtír i bhfásach Utah. Seo buaic mhisean OSIRIS-REx NASA, a raibh sé mar aidhm aige sampla substaintiúil carraigeacha agus deannaigh a bhailiú ón astaróideach Bennu gar don Domhan. D’éirigh leis an spásárthach a sampla a bhaint amach in 2020 agus scaoilfidh sé capsule ina bhfuil an sampla Dé Domhnaigh.

Tabharfaidh an sampla bailithe léargas d’eolaithe ar chomhdhéanamh na n-ábhar atá i láthair le linn ár gcóras gréine a fhoirmiú. Creideann taighdeoirí go bhfuil asteroids cosúil le Bennu fós gan athrú ó laethanta tosaigh ár gcomharsanacht chosmaí. Déanfar staidéar ar na carraigeacha aisghafa chun eolas a chur ar thaiscéalaíocht amach anseo agus chun solas a chur ar an gcaoi ar chuir asteroids le foirmiú codanna creagach an Domhain, chomh maith le seachadadh uisce chuig ár bplainéad.

Tiocfaidh an coimeádán a bhfuil an sampla aige, a mheáchan thart ar 250 gram, go dtí an Domhan ar luas thart ar 27,000 míle san uair. Tiocfaidh sé trasna ar theocht timpeall 5,000 céim Fahrenheit agus é ag dul isteach in atmaisféar an Domhain. Tá an capsule feistithe le sciath teasa chun an sampla a chosaint ó dhó suas. Tar éis imscaradh paraisiúit chun a shliocht a mhoilliú, meastar go mbainfidh an capsúl síos go réidh in Utah.

Tar éis tadhaill, glacfar réamhchúraimí chun a chinntiú nach mbeidh an sampla truaillithe. Nuair a bheidh na nósanna imeachta seo críochnaithe, déanfar an sampla a iompar chuig Ionad Spáis Johnson NASA i Houston, áit a nochtfar don phobal é i mí Dheireadh Fómhair. D’fhéadfadh impleachtaí a bheith ag an misean maidir le taiscéalaíocht astaróideach amach anseo agus an fhéidearthacht asteroids a úsáid mar acmhainní.

Foinsí: Phys.org, Bloomberg