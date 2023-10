Cumarsáid Satailíte BlueWalker 3 Bagairtí Tuairimí Réalteolaíocha

Léirigh staidéar le déanaí a foilsíodh in Nature go bhfuil BlueWalker 3, satailít fhréamhshamhail a sheol an gnólacht tosaithe atá bunaithe i Texas, AST SpaceMobile, ina chúis imní i measc réalteolaithe. Tá an tsatailít, atá mar chuid de phlean níos mó chun túir fón póca a bhunú sa spás, ag cur isteach ar bhreathnuithe atá bunaithe ar an Domhan ar na cruinne cheana féin.

Is é BlueWalker 3 an chéad cheann de bheagnach 100 satailít a dhéanfaidh suas réaltbhuíon fithiseach. Tiomsaigh an staidéar tuairimí ó réalteolaithe gairmiúla agus amaitéaracha ar fud an domhain, agus fuarthas amach go raibh an chuma ar an tsatailít chomh geal le dhá cheann de na deich réalta is gile i spéir na hoíche. Ceann de na hábhair imní is mó atá ann ná go léiríonn na satailítí seo solas na gréine ar ais go dtí an Domhan, rud a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le stríoca trasna íomhánna réalteolaíocha agus ag cur isteach ar shonraí eolaíocha. Féadfaidh siad cur isteach ar an réalteolaíocht raidió freisin, rud a chuireann isteach ar ghlacadóirí leathanbhanda agus ar bhannaí réalteolaíochta raidió cosanta in aice láimhe.

Tá cuideachtaí eile, mar SpaceX, Amazon, agus OneWeb, ag seoladh líon mór satailítí isteach i bhfithis íseal na Cruinne freisin. Tá an treocht seo de shatailítí atá ag éirí níos mó agus níos gile ina bhagairt shuntasach ar infheictheacht réalteolaíoch. Níl na satailítí seo ag comhlíonadh na moltaí reatha atá leagtha síos ag an Aontas Réalteolaíoch Idirnáisiúnta (IAU) chun éifeachtaí satailítí ar infheictheacht a mhaolú.

Cé nach bhfuil aon rialacháin oifigiúla ann faoi láthair maidir le gile satailíte, bhí cuideachtaí ar nós SpaceX i mbun cainteanna leis an IAU chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo. Tá AST SpaceMobile, an chuideachta taobh thiar de BlueWalker 3, ag obair freisin le NASA agus grúpaí réalteolaíochta chun bealaí a aimsiú chun tionchar na satailíte ar bhreathnuithe réalteolaíocha a mhaolú. Tá siad ag iniúchadh idirghabhálacha oibríochtúla féideartha, ag seachaint craoltaí i limistéir íogaire, agus ag baint úsáide as ainlithe eitilte chun gile na satailíte a laghdú.

Molann údair an staidéir go ndéanfaí tionchar na satailítí ar an réalteolaíocht a mheas le linn an phróisis údaraithe chun iad a sheoladh. Tá sé ríthábhachtach cothromaíocht a aimsiú idir na buntáistí a bhaineann le cumarsáid satailíte agus caomhnú breathnuithe réalteolaíocha.