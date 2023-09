Féidearthachtaí Nua do Kombucha i dTiscéalaíocht Spáis

Tá eolaithe ag fiosrú acmhainneacht kombucha, dí tae coipthe, i dtaiscéalaíocht spáis. Tá tréithe uathúla ag cultúir Kombucha, atá comhdhéanta de bhaictéir agus giosta, a fhágann go bhfuil siad oiriúnach le maireachtáil i gcoinníollacha crua. Tá sé faighte amach ag taighdeoirí gur féidir leis na cultúir seo teochtaí foircneacha agus radaíocht a sheasamh, rud a fhágann gur iarrthóir idéalach iad do mhisin spáis.

Ceann de na gnéithe is bisiúla de chultúir kombucha ná a gcumas ocsaigin a ghiniúint. Trí leas a bhaint as cumais táirgthe ocsaigine na miocrób seo, d'fhéadfadh spásairí a n-spleáchas ar fhoinsí seachtracha d'aer in-análú a laghdú. D’fhéadfadh sé seo cur go mór le misin spáis amach anseo agus an bealach a réiteach do choilíniú daonna ar an ngealach nó ar Mhars.

Tá turgnaimh déanta ag Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA) chun athléimneacht chultúir kombucha sa spás a thástáil. Cuireadh baictéir a fuarthas sna cultúir seo chuig an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta agus breathnaíodh orthu a DNA a dheisiú tar éis nochtadh do radaíocht chosmach. Léiríonn sé seo a gcumas oiriúnú agus maireachtáil i dtimpeallachtaí seach-thír.

Samhlaíonn eolaithe todhchaí ina mbeidh cultúir kombucha in éineacht le spásairí ar mhisin spáis. D’fhéadfaí na cultúir seo a úsáid chun ocsaigin a ghiniúint, ag soláthar foinse inbhuanaithe aer in-análú do mhisin fadtréimhseacha. Déanann na taighdeoirí tuairimíocht fiú go bhféadfadh kombucha fónamh mar bhith-mhonarcha, ag táirgeadh ní hamháin ocsaigine ach acmhainní riachtanacha eile a theastaíonn chun maireachtáil an duine sa spás.

Tá feidhmchláir fhéideartha kombucha i dtaiscéalaíocht spáis spreagúil agus geallann siad do thodhchaí na misean spáis daonna. De réir mar a leanann taighdeoirí ar aghaidh ag déanamh staidéir ar airíonna na miocrorgánaigh seo, tá súil acu samplaí kombucha a fheiceáil á n-úsáid ar an ngealach agus níos faide anonn.

Foinsí:

– Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA)