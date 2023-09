Sáraíonn Kim Kardashian a Eagla ar Dhamháin alla ar an tsraith AHS: íogair

Thug Kim Kardashian, réalta teilifíse réaltachta agus fiontraí, aghaidh ar a cuid eagla le déanaí agus í ag obair ar an tsraith American Horror Story: Delicate. I ngrianghraf poiblíochta don seó, is féidir Kardashian a fheiceáil ag ligean air agus tarantula ollmhór ar a torso. Tharraing an íomhá, a roinneadh ar na meáin shóisialta, aird go tapa agus spreag sé comhráite faoi eagla.

Sa cheannteideal a ghabhann leis an ngrianghraf, d’admhaigh Kardashian, “Tá an oiread sin eagla orm roimh dhamháin alla.” Léiríonn an admháil macánta seo ó dhuine iomráiteach a bhfuil na milliúin leanúna aige an eagla choiteann a bhíonn ag go leor daoine.

Ní tasc éasca é aghaidh a thabhairt ar eagla, agus do Kardashian, bhí sé i gceist aghaidh a thabhairt ar a harachnofóibe go díreach. Trí ligean do tarantula go toilteanach sníomh uirthi, léirigh sí crógacht ollmhór agus toilteanas a teorainneacha a bhrú.

Is meabhrúchán cumhachtach í an íomhá lom seo gur féidir an eagla a shárú le diongbháilteacht agus le toilteanas a bheith taobh amuigh de chrios chompord an duine. Feidhmíonn sé mar inspioráid do dhaoine aonair atá ag streachailt lena n-eagla féin aghaidh a thabhairt orthu.

Spreag an ghrianghrafadóireacht agus macántacht Kardashian faoina faitíos comhráite faoi nádúr na heagla agus conas is féidir leis daoine a choinneáil siar i réimsí éagsúla den saol. Is féidir fás pearsanta agus braistint cumhachta a bheith mar thoradh ar eagla a shárú.

Tríd is tríd, tá bogadh dána Kim Kardashian ar an tsraith AHS: íogair mar mheabhrúchán gur gníomh misniúil é aghaidh a thabhairt ar eagla a d’fhéadfadh daoine eile a spreagadh chun aghaidh a thabhairt ar a n-eagla féin agus iad a shárú.

Sainmhínithe:

– Tarantula: Cineál damháin alla mór fionn a mbíonn faitíos air go minic ar dhaoine mar gheall ar a chuma.

