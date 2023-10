Ag Cuardach an tSaoil: K Dwarf Star Systems a Iniúchadh

Dhírigh go leor cuardach ar phláinéid ináitrithe i gcórais réalta eile go príomha ar réaltaí atá cosúil leis an nGrian. Mar sin féin, tá réaltaí cosúil le gréine sách annamh. Mar thoradh air sin, tá réalteolaithe ag leathnú a n-iarrachtaí chun réaltaí a áireamh sa chéad chatagóir eile síos - K dwarf stars. Tá na réaltaí seo beagáinín níos lú, níos éadroime agus níos lú ná an Ghrian, ach tá siad i mbarr a réime agus is féidir leo fanacht sa chéim seo ar feadh na billiúin bliain.

Meastar go bhfuil K dwarfs ina n-iarrthóirí maithe chun beatha a chothú mar gheall ar a gcobhsaíocht agus a dtáirgeadh íseal radaíochta dochrach. Ina theannta sin, is dóichí go mbeidh saolta ináitrithe acu suite i ngaireacht don réalta, rud a fhágann gur fusa iad a bhrath.

Faoi láthair, tá thart ar 5,000 K dwarf mapáilte ag réalteolaithe laistigh de 50 parsecs (thart ar 165 solasbhliain) den Domhan. Deimhníodh go bhfuil pláinéid ag roinnt dosaen de na réaltaí seo. Mar sin féin, níl aon cheann de na pláinéid aimsithe seo cosúil leis an Domhan nó níl na coinníollacha acu atá riachtanach don saol atá cosúil leis an Domhan.

Córas intreach amháin is ea córas dúbailte K-dwarf atá suite níos lú ná 12 solasbhliain ar shiúl, atá gar do Deneb, eireaball geal an réaltbhuíon Cygnus. Tá an córas seo comhdhéanta de dhá réalta atá i bhfad óna chéile, ag ligean do spás cuimsithí do pláinéid ionchasacha. In ainneoin a acmhainneacht mar phríomh-eastát réadach, níor aimsíodh aon pláinéid sa chóras seo fós.

Tá geallúint mhór ag taighde agus iniúchadh leanúnach ar chórais réalta K dwarf go n-aimseofar pláinéid ináitrithe agus a d’fhéadfadh a bheith fiú comharthaí den saol allamuigh. D'fhéadfadh fionnachtana breise sna córais seo léargais luachmhara a sholáthar ar na coinníollacha atá riachtanach chun go n-éireoidh le saol lasmuigh dár gcóras gréine féin.

Foinsí:

– Sainmhínithe: Is réaltaí iad K corr-réaltaí atá beagán níos lú, níos éadroime agus níos lú ná an Ghrian, ach fós ina bpobail. Tagraíonn fiach pláinéid don chuardach le haghaidh pláinéid lasmuigh dár gcóras gréine.