Dúshlán Réaltraí Gníomhacha Redshift Ard Tuiscint atá ann faoi láthair ar Phoill Dhuibh Mhóra

I staidéar a rinneadh le déanaí, bhain réalteolaithe úsáid as sonraí ó Theileascóp Spáis James Webb (JWST) chun iniúchadh a dhéanamh ar an ngaol idir poill dhubh ollmhóra (SMBHanna) agus a réaltraí óstacha ag luasaistrithe arda. Soláthraíonn na SMBHanna luath-chruinne i bhfad i gcéin seo léargas ar fhoirmiú agus ar fhás na n-ainmhithe cosmacha seo.

Ceann de na príomhcheisteanna maidir le tuiscint a fháil ar SMBHanna ná a mbunús. Tá na réalteolaithe fós ag díospóireacht cé acu arb as iarsmaí ísealmhaise de na réaltaí ollmhóra atá na poill dhubha seo nó trí phoill dubha níos troime a thit amach go díreach. Tugann fionnachtain SMBH “ró-ollmhór” le JWST le fios go bhféadfadh bunús síolta trom a bheith ann, ach tá gá le tuilleadh staidéir daonra-bhunaithe chun é seo a dhearbhú.

Puzal eile is ea an comhghaol daingean idir mais an SMBH agus mais réalt an réaltra ósta. Breathnaítear an comhghaol seo i gcórais in aice láimhe, ach bhí sé dúshlánach staidéar a dhéanamh air ag ard-redshift mar gheall ar ghile na SMBHanna fabhraithe i gcomparáid lena réaltraí óstacha. Mar sin féin, le híogaireacht JWST, tá réalteolaithe anois in ann staidéar a dhéanamh ar an ngaol seo ag athruithe móra dearga.

Tiomsaigh údair an staidéir seo sampla de 23 SMBH ard-athshift ó shonraí JWST. Roghnaíodh gach foinse bunaithe ar láithreacht líne leathan Hα, rud a léiríonn láithreacht SMBH fabhraithe. Thaispeáin na torthaí go bhfuil difríocht shuntasach idir an gaol idir mais SMBH agus mais réaltraí ag deargshifts arda agus an gaol áitiúil.

Is é an rud is tábhachtaí ná go bhfuarthas amach go bhfuil na poill dhubh ard-athshift i bhfad níos mó i gcomparáid lena réaltraí óstacha ná mar a fheictear sa chruinne áitiúil. Tugann an toradh seo dúshlán ár dtuiscint reatha ar chomh-éabhlóid na SMBHanna agus a réaltraí óstaigh.

Tá impleachtaí an chaidrimh ard-athshift seo suntasach. Tugann sé le tuiscint go bhfuil níos mó SMBHanna ag aistrithe ardluais ná mar a bhíothas ag súil leis roimhe seo. Leagann an staidéar béim freisin ar an bhféidearthacht go mbeidh réaltraí óstacha measartha beag ina n-óstach ar SMBHanna ollmhóra, rud atá le feiceáil ag JWST.

Soláthraíonn an taighde seo léargais nua ar fhoirmiú agus ar fhás na bpoll dubh ollmhóra agus ar a gcaidreamh lena réaltraí óstacha. Osclaíonn sé bealaí le haghaidh staidéir bhreise chun tuiscint níos fearr a fháil ar bhunús na n-ainmhithe Cosmaí seo agus ar a dtionchar ar éabhlóid na réaltraí.

Foinsí:

– Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carniani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. JWST CEERS & JADES Réaltraí Gníomhacha ag z = 4 − 7 Sáraíonn sé an Gaol MBH− Mgal Áitiúil ag > 3σ: Impleachtaí do Phoill Dhubha Íseal-Aifrinn agus Múnlaí Síolúcháin. Arna chur isteach chuig ApJL.