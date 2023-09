Réalteolaithe Faigh amach Modh Nua chun Ráta Leathnaithe na Cruinne a Thomhas

Is fada réalteolaithe ag iarraidh an ráta ag a bhfuil an Cruinne ag leathnú a thuiscint, ach tháinig siad ar neamhréiteach mór ina gcuid tomhais. Tugann an modh díreach chun an ráta leathnaithe a thomhas trí bhreathnú a dhéanamh ar an gcaoi a ndealraíonn sé go n-ídíonn rudaí uainn go comhsheasmhach torthaí thart ar 9% níos airde ná na luachanna a fhaightear ó staidéar a dhéanamh ar chomharthaí ón luath-Chruinne. D’ardaigh an neamhréiteach seo ábhair imní agus rinneadh athluacháil ar ár dtuiscint ar an gCruinne dá bharr.

Chun an fhadhb seo a shárú, tá eolaithe ag cuardach bealaí nua chun an ráta leathnaithe a thomhas le cruinneas níos mó. Réiteach féideartha amháin is ea staidéar a dhéanamh ar “choinnle caighdeánacha” mar ollnóvae den chineál Ia, a bhfuil airíonna intreacha ar eolas acu. Mar sin féin, ba dhúshlán é na heachtraí neamhchoitianta seo a bhreathnú i bhfad i gcéin.

Ar ámharaí an tsaoil, tá cinn déanta. D'aimsigh an Dr. Brenda Frye agus a foireann le déanaí ollnóva de chineál Ia a raibh an chuma air faoi thrí i lionsa imtharraingteach a chruthaigh braisle réaltraí tulra. Tugann an breathnóireacht uathúil seo an fhéidearthacht an ráta leathnaithe a thomhas níos cruinne ná riamh.

Tá ollnóvae de Chineál Ia an-úsáideach chun achair a thomhas mar gheall ar a gile agus a n-airíonna caighdeánacha. Trí anailís a dhéanamh ar chuar solais ollnóva de chineál Ia agus a athshift a chinneadh, is féidir le réalteolaithe a fhad a chinneadh agus é a úsáid chun an ráta leathnaithe a thomhas go díreach.

Is féidir le lionsaiú imtharraingteach, an solas a lúbadh trí mhais tulra a bheith i láthair, sonraí níos luachmhaire a sholáthar. Nuair a mhéadaíonn réad ollmhór tulra réaltra chúlra trí lionsaíocht, is féidir úsáid a bhaint as tomhais na moille ama imtharraingthe a bhaineann le haon teagmhais dhíomuan laistigh de na híomhánna lionsaithe chun an ráta leathnaithe a mheas.

Má aimsítear lionsa láidir imtharraingthe a mhéadaíonn réigiún ina bhfuil réaltraí i bhfad i gcéin, ollmhóra agus réaltchruthaithe, tá gealltanas mór ann go dtuigfear ráta leathnaithe na Cruinne. D’fhéadfadh go dtabharfaidh breathnuithe agus tomhais bhreise thar am léargais ríthábhachtacha ar an ngné bhunúsach seo den chosmeolaíocht.

