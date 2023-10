Airteagal Nua: Iniúchadh ar rúndiamhra Kilonovas agus Eilimintí Uathúla sa Cruinne

Nocht staidéar le déanaí a foilsíodh san iris cháiliúil Nature tuairimí ceannródaíocha ó Theileascóp Spáis James Webb (JWST) NASA agus teileascóip talamh-bhunaithe. Tugann na torthaí seo solas ar láithreacht na n-eilimintí troma laistigh den ábhar as a ndearnadh pléasctha gáma-ghathaithe (GRB) le déanaí, darb ainm GRB 230307A. Aicmítear an pléasctha áirithe seo mar an dara ceann is gile a braitheadh ​​riamh, agus a ghile ag dul thar gile na GRBanna traidisiúnta 1000 uair an-mhór.

Is é buaicphointe an staidéir seo an t-eilimint cheimiceach annamh teiliúiriam a bhrath laistigh den ábhar a díbríodh le linn an GRB. Tá tellurium, atá rangaithe mar mhiotalóid ar an tábla peiriadach, níos teirce fós ná platanam ar domhan. Faigheann sé feidhmchláir i dtionscail éagsúla cóimhiotal miotail cosúil le leathsheoltóirí, scagadh ola, agus cealla gréine. Suimiúil go leor, tuairimíonn eolaithe freisin láithreacht eilimint eile, iaidín, laistigh den phléasc. Fuarthas amach go gcuidíonn iaidín, gné ríthábhachtach don saol ar an Domhan, athlasadh agus strus i ndaoine a mhaolú.

Mhair GRB 230307A ar feadh thart ar 200 soicind agus léirigh sé tréithe réalta chumaisc neodrón, rud a thugann le tuiscint a bunadh. Tá cumaisc réalta neodrón freagrach as cruthú kilonovas, ar eol go ngineann siad eilimintí i bhfad níos troime ná iarann. Mar sin féin, tá na feiniméin seo fíor-annamh agus dúshlánach a bhrath. Mar sin, bhí ról ríthábhachtach ag ionstraimí íomháithe agus speictreascópachta lár-IR JWST sa fhionnachtain shuntasach seo.

Ag bogadh ar aghaidh, tá na réalteolaithe ag súil leis an bhféidearthacht go bhféadfar níos mó ciliméadar a bhreathnú mar gheall ar chomhoibriú feabhsaithe idir réadlanna talamhbhunaithe agus spás-bhunaithe. Soláthraíonn braite foinse réalta neodrón GRB 230307A, atá suite thart ar 120,000 solasbhliain ar shiúl, lasmuigh dár Réaltra Bhealach na Bó Finne, léargais luachmhara ar na hachair ollmhóra a bhaineann leis na himeachtaí cosmacha seo.

Agus a chumais shuntasacha, meastar go ndéanfaidh JWST fionnachtana níos urghnách amach anseo. Chuir an Dr Ben Gompertz, ollamh cúnta in Ollscoil Birmingham agus comhúdar an staidéir, sceitimíní in iúl go bhféadfadh Webb gnéithe níos troime fós a aimsiú.

De réir mar a leanann réalteolaithe ar aghaidh ag iniúchadh rúndiamhra GRBanna, kilonovas, agus eilimintí neamhchoitianta, tá dul chun cinn geallta sa todhchaí inár dtuiscint ar an gcruinne. Ní dhéanfaidh ach am a nochtadh cad a nochtfar eile ag fanacht linn. Leanaimis ar aghaidh ag dul isteach sa réimse eolaíoch agus ag amharc ar na réaltaí faoi iontas na n-iontais atá acu.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

1. Cad is pléasctha gáma-gha (GRB) ann?

Is pléascadh thar a bheith fuinniúil é pléasctha gáma-gha (GRB) a scaoileann léas dian radaíochta gáma-gha. Tá na pléasctha seo ar chuid de na himeachtaí is cumhachtaí a breathnaíodh sa chruinne.

2. Cad is kilonova ann?

Is feiniméan é kilonova a eascraíonn as cumasc dhá réalta neodrón. Táirgeann sé pléasctha radaíochta trasna tonnfhaid éagsúla, lena n-áirítear solas infheicthe.

3. Cén fáth a bhfuil gnéithe neamhchoitianta tábhachtach?

Soláthraíonn gnéithe neamhchoitianta léargais luachmhara ar na próisis a tharlaíonn sa chruinne. Is féidir leo sinn a chur ar an eolas faoi bhunús na gcorp neamhaí, éabhlóid réaltraí, agus comhdhéanamh ceimiceach na gcóras pláinéadach.

4. Conas a chuireann JWST le fionnachtana réalteolaíocha?

Tá an Teileascóp Spáis James Webb (JWST) de chuid NASA feistithe le hionstraimí den scoth atá deartha chun an cruinne a bhreathnú i solas infridhearg. Cuireann a chumais fheabhsaithe ar chumas réalteolaithe feiniméin chosmaí i bhfad i gcéin a bhreathnú go mion agus go beacht gan fasach.