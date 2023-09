Gabhann Juno NASA Íomhá Néaltach de Iúpatar agus Gealach Bholcánach Io

Ghlac spásárthach Juno de chuid NASA, atá ag fithisiú Iúpatar le breis agus seacht mbliana, íomhá thar na bearta den fathach gáis taobh le gealach bholcánach, Io. Tógadh an íomhá le linn 53ú gar eitilt Juno de Iúpatar an 31 Iúil.

Taispeánann an íomhá, arna próiseáil ag an eolaí saoránach Alain Mirón Velázquez ag baint úsáide as sonraí amh JunoCam, codarsnacht, dath agus géire an dá chorp neamhaí. Bhí Juno timpeall 51,770 ciliméadar ar shiúl ó Io agus 395,000 ciliméadar os cionn bairr scamall Iúpatar ag an am a tógadh an íomhá. Is é seo an teagmháil is gaire go dtí seo idir Juno agus Io, agus bearta eitilte níos dlúithe beartaithe níos déanaí i mbliana agus in 2024.

Tá fórsaí imtharraingthe ollmhóra ag Io, mar an ceann is faide istigh de ghealacha móra Iúpatair, ó Iúpatar agus óna chomh-ghealach Europa agus Ganymede. Is é an toradh a bhíonn ar an tug imtharraingteach seo ná síneadh agus brú leanúnach na gealaí, rud a chuireann lena ardghníomhaíocht bholcánach. Meastar gurb é Io an corp is gníomhaí ó thaobh bolcán de sa ghrianchóras ar fad, ag óstáil na céadta bolcán agus locha de lava sileacáit leáite ar a dhromchla.

I ndlúthdhioscaí Io amach anseo, bainfidh eolaithe ó Institiúid Taighde an Iardheiscirt (SwRI) úsáid as teileascóip Hubble agus James Webb chun ghealach Jovian a bhreathnú ó chian ag an am céanna. Tabharfaidh na breathnuithe seo léargais luachmhara ar phróisis bholcánacha Io agus cuideoidh siad lenár dtuiscint ar an gcorp éirimiúil neamhaí seo a dhoimhniú.

Foinse: NASA

Sainmhínithe:

– Spásárthach Juno: An spásárthach a sheol NASA in 2011 agus é mar mhisean aige staidéar a dhéanamh ar chomhdhéanamh Iúpatar, ar réimse domhantarraingthe, ar réimse maighnéadach agus ar mhaighnéadasféar polach.

– Io: Ceann de na gealaí is mó de chuid Iúpatar a bhfuil aithne air mar gheall ar a dhianghníomhaíocht bholcánach agus a ghnéithe uathúla geolaíochta.

– Iúpatar: An pláinéad is mó inár gcóras gréine, a bhfuil aithne air as a stoirmeacha ildaite, lena n-áirítear an Spota Mór Dearg íocónach.

– Saoránach-eolaí: Duine aonair a ghlacann páirt i dtaighde eolaíoch agus anailís sonraí, a úsáideann sonraí atá ar fáil go poiblí go minic nó a chuireann le tionscadail taighde mar eolaí neamhghairmiúil.