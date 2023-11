Ganymede: Rúin na Gealaí is Mó ag Iúpatar a nochtadh

Tá Ganymede, an ghealach is mó de Iúpatar, tar éis eolaithe a mhealladh le fada lena thaobh amuigh oighreata agus an fhéidearthacht go mbeidh aigéan i bhfolach faoina dhromchla. Tá torthaí le déanaí ó spásárthach Juno NASA tar éis solas nua a chaitheamh ar an ngealach enigmatic seo, ag nochtadh láithreacht salainn mianraí agus comhdhúile orgánacha.

Le linn eitilt gar do Ganymede i mí an Mheithimh 2021, bhailigh speictriméadar Juno InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) sonraí ardtaifigh faoi dhromchla na gealaí. Chuir na sonraí seo sonraí gan fasach ar fáil faoi chomhdhéanamh Ganymede agus a thír-raon.

Tugann na torthaí le fios go bhfuil clóiríd sóidiam hiodráitithe, clóiríd amóiniam, décharbónáit sóidiam, agus b'fhéidir aildéid alafatacha ar Ganymede. Tugann na torthaí seo le tuiscint go bhféadfadh ábhair a bheith carntha ag Ganymede fuar go leor chun amóinia a chomhdhlúthú le linn a fhoirmithe. D’fhéadfadh na salainn charbónáit a bhraitear a bheith ina n-iarsma de oighir ar mhórán dé-ocsaíd charbóin.

Is díol suntais é gur léirigh na sonraí freisin go bhfuil codanna de dhromchla Ganymede faoi chosaint ag a réimse maighnéadach uathúil. Síneann an chosaint seo suas go dtí domhanleithead de thart ar 40 céim, áit a bhfuarthas an raidhse is airde salainn agus orgánacha. Creideann eolaithe go bhféadfadh an fhianaise seo a léiriú láithreacht sáile domhainfharraige a chlúdaigh dromchla na gealaí tráth.

Léiríonn na fionnachtana a rinne Juno an tábhacht a bhaineann le Ganymede inár dtuiscint ar an ngrianchóras. Leis an méid ollmhór atá ann agus an poitéinseal atá ann chun farraige faoi thalamh a óstáil, cuireann Ganymede féidearthachtaí suaithinseacha ar fáil le haghaidh taiscéalaíochta sa todhchaí agus cuardach a dhéanamh ar an saol lasmuigh den Domhan.

