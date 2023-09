Buaiteoirí Grianghrafadóir Réalteolaíochta na Bliana ag Taispeánadh Iontais na Cruinne

Tá buaiteoirí an chomórtais bhliantúil Grianghrafadóir Réalteolaíochta na Bliana, arna óstáil ag an Réadlann Ríoga Greenwich, fógartha. Tugann rogha grianghraf na bliana seo léargas iontach ar ollmhór agus áilleacht ár gcruinne. Idir réaltbhuíonta bríomhara agus radharcanna iontacha ar choirp neamhaí, áiríonn na híomhánna seo gnéithe iontacha an spáis.

Ceann de na híomhánna suntasacha a bhuaigh an chatagóir Óga ná an Réaltnéal Sicín Rith, ar a dtugtar IC2944 freisin. Agus é sáite le dathanna agus breac le réaltaí, cuireann an grianghraf seo an-spreagadh ar an lucht féachana lena thaispeántas bríomhar.

Buaicphointe eile is ea an Réaltnéal Rosette (NGC 2337), íomhá a bhfuil ardmholadh ag dul dó a tógadh trí theileascóp i gCathair Changzhou, an tSín. Cuimsíonn an réaltnéal seo, tuairim is 5,000 solasbhliain ar shiúl, 130 solasbhliain mórthaibhseach ar trastomhas.

Bíonn an Ghealach ar an bhfód freisin i roinnt íomhánna buaiteacha. Gabhann grianghraf ardmholadh amháin trasdul na Gealaí i spéir na hoíche, ag taispeáint a dathanna athraitheacha ó dhearg domhain meirgeach go buí geal-gheal. Léiríonn íomhá eile Mars ag breathnú amach ón taobh thiar den Ghealach, rud a chruthaíonn codarsnacht iontach idir an phláinéid dhearg agus satailít an Domhain.

Tá na Pleiades, ar a dtugtar na Seacht nDeirfiúr freisin, ag taitneamh go bríomhar i ngrianghraf dara háit. Is féidir an cnuasach feiceálach seo de réaltaí geala gorma atá suite sa réaltbhuíon Tarbh a fheiceáil leis an tsúil nocht ón Domhan.

Ní ar réada neamhaí amháin a dhíríonn an comórtas. Áiríonn sé freisin catagóirí cosúil le Skyscapes agus People & Space. Gabhann íomhá bhuaiteach sa chatagóir Skyscapes sprites móra a shíneann i dtreo sléibhte Himalayan a bhfuil caipín sneachta orthu. Is doirteadh leictreach iontach iad sprites a tharlaíonn go hard os cionn scamaill stoirme.

Léiríonn na buaiteoirí sa chatagóir Pláinéid, Cóiméid & Asteroids radharcanna iontacha ar Véineas agus Iúpatar. San íomhá bhuaiteach sa chatagóir Our Sun tá flare ollmhór gréine ar dhromchla an Ghrian, agus léiríonn an íomhá dara háit an Ghrian inbhéartaithe ar chomhordanáidí polacha, rud a chruthaíonn cuma lasrach uathúil.

Sa chatagóir Our Moon, gabhann an íomhá bhuaiteach an Ghealach iomlán dheireanach in 2022, lena corón gealaí de bharr díraonadh sholas na gealaí in atmaisféar an Domhain. Léiríonn an íomhá dara háit an Plato Crater, gné shuntasach ar dhromchla na Gealaí.

Tugann na grianghraif bhuaiteacha seo léargas ar mhórgacht agus ar chasta ár cruinne. Cuireann siad i gcuimhne dúinn an fairsinge atá thart orainn agus spreagann siad iontas agus iontas ar rúndiamhra an spáis.

Foinsí:

– Réadlann Ríoga Greenwich