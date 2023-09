Léiríonn Grianghrafadóir Réalteolaíochta na Bliana Íomhánna Néaltacha na Cruinne

D'fhógair an Réadlann Ríoga Greenwich buaiteoirí a chomórtais bhliantúil Grianghrafadóir Réalteolaíochta na Bliana le déanaí, agus níl na grianghraif thar a bheith iontach. Fuair ​​an comórtas raon dochreidte d’íomhánna ardchaighdeáin, rud a d’fhág gur tasc diana é do na moltóirí na cinn is fearr a roghnú. Ó shots tarraingteach de réaltnéal agus réaltraí go radharcanna iontacha ar an nGealach agus ar choirp neamhaí eile, tugann na híomhánna seo léargas ar iontais ár gcruinne.

Is é ceann de na híomhánna buaiteacha an Réaltnéal Sicín Rith, ar a dtugtar IC2944 freisin, a bhfuil dathanna bríomhara agus réaltaí scaipthe ar fud. Íomhá sheasta eile is ea Réaltnéal Rosette, a gabhadh trí theileascóp sa tSín. Suite timpeall 5,000 solasbhliain ar shiúl, tá trastomhas mórthaibhseach ag baint leis an réaltnéal seo 130 solasbhliain.

Bhí íomhánna iontacha den Ghealach le feiceáil sa chomórtas freisin, lena n-áirítear ceann a léirigh a hiompar i spéir na hoíche. Gabhann an íomhá seo, a tógadh i Dalian na Síne, an Ghealach ag athrú datha agus í ag ardú, ó dhearg dearg meirgeach go buí geal-gheal. Gabhann seat mealltach eile Mars díreach sula dtéann sé taobh thiar den Ghealach, rud a chruthaíonn codarsnacht iontach dathanna.

Léiríonn íomhánna eile sa chomórtas feiniméin neamhaí éagsúla, mar shampla na Pleiades, cnuasach de réaltaí gorma geala, agus Réaltnéal Mac Tíre, scamall móilíneach atá cosúil le mac tíre. Tá íomhánna ann freisin de réaltnéalta Réaltrach agus feiniméan suimiúil sprites, ar sceitheadh ​​leictreach iad a tharlaíonn os cionn scamaill stoirme.

Áiríodh sa chomórtas catagóirí mar Skyscapes agus People & Space, ag taispeáint íomhánna de réaltaí ag stríocadh trasna na spéire agus cuimhneacháin chogaidh i gcoinne chúlraí beoga réaltacha. Bhí íomhánna ann freisin de phláinéid mar Úránas, Véineas agus Iúpatar, gach ceann acu ag taispeáint a n-áilleacht uathúil.

Gabhann na híomhánna buaiteacha go léir sa chomórtas nádúr spreagthach ár gcruinne, ag tabhairt léargas dúinn ar an áilleacht agus an fhairsinge atá lasmuigh dár Domhan. Spreagann siad sinn chun leanúint ar aghaidh ag fiosrú agus ag déanamh staidéir ar rúndiamhra an chosmas.

Foinse:

– Réadlann Ríoga Greenwich