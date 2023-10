Nochtann Teileascóp James Webb Scaird-sruthanna Iontach ar Iúpatar

Chuir an Teileascóp James Webb iontas ar eolaithe arís lena fhionnachtain is déanaí – íomhánna iontacha de Iúpatar, ag taispeáint scaird-sruthanna thar a bheith gasta ag rásaíocht thar mheánchiorcal an fhathaigh gháis. Ag cur isteach ar luasanna a sháraíonn 320 msu (515 kph) agus a théann thar achar de bhreis ar 3,000 míle (4,800 ciliméadar), cuireann na scairdsruthanna seo léargais luachmhara ar fáil ar na próisis dhinimiciúla a tharlaíonn ar Iúpatar.

Chuir príomhúdar an staidéir, Ricardo Hueso, iontas in iúl faoi threoluas iontach na scairdsruthanna seo. Le blianta de mhonatóireacht a dhéanamh ar scamaill agus gaotha Iúpatar níor ullmhaigh taighdeoirí do scála agus déine na dtorthaí seo. Tá na gaotha seo chomh cumhachtach sin go bhféadfadh siad cathracha iomlána a scrios go tapa dá dtarlódh siad ar an Domhan.

Foilsithe san iris cháiliúil Nature Astronomy, léiríonn na fionnachtana seo le déanaí go bhféadfadh go mbeadh na sruthanna scaird ar Iúpatar in iomaíocht le neart hairicín Chatagóir 5 ar ár bplainéad. Soláthraíonn sé seo tuiscint ríthábhachtach ar nádúr suaite atmaisféar Iúpatair.

Tá taighdeoirí ag súil go ndéanfaidh na híomhánna criostail-soiléir a ghlac Teileascóp James Webb ár dtuiscint ar fhoirmiú scamall agus ar phatrúin aimsire ar Iúpatar a dhoimhniú. Trí anailís a dhéanamh ar shonraí ó stampaí ama ar leith agus faisnéis a bhaineann leis an am a bhaineann leis na breathnuithe, is féidir le heolaithe léargas a fháil ar fhoirmiú tapa na scamaill stoirme seo.

Tá clú ar Iúpatar mar gheall ar an iliomad scamaill, guaillí agus patrúin gaoithe láidre atá ann. Tuar na heolaithe go ndéanfar athruithe suntasacha ar na gaotha ardluais seo sa dá nó ceithre bliana amach romhainn, rud a chuirfidh le castachtaí atmaisféar an fhathaigh gháis tuilleadh.

Tríd is tríd, léirigh na fionnachtana is déanaí a rinne Teileascóp James Webb léargas ar na dinimic agus na fórsaí neamhghnácha atá i bhfeidhm laistigh d'atmaisféar Iúpatar. Tugann an t-eolas nua seo níos gaire dúinn rúndiamhra an fhathaigh mhealltaigh gháis seo a réiteach.

Foinsí:

– Iris Réalteolaíocht an Dúlra