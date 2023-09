Is féidir le smugairle róin Foghlaim ó Eispéireas, ó Thaispeántais Staidéir

In ainneoin easpa inchinne, tá an cumas ag smugairle róin foghlaim ó thaithí san am atá caite ar bhealach cosúil le hainmhithe eile, de réir staidéar le déanaí a foilsíodh in Current Biology. Thug taighdeoirí faoi deara cumas loingseoireachta smugairle róin bhosca Mhuir Chairib agus fuair siad amach gur féidir leis na créatúir bheaga seo, atá feistithe le 24 súl ar fud a gcorp, foghlaim conas constaicí a nascleanúint.

Sa staidéar, cuireadh an smugairle róin i dtimpeallacht umar maisithe le stripes liath agus bán, cosúil lena ngnáthóg nádúrtha. Thar thréimhse 7 nóiméad go leith, chonacthas an smugairle róin ag bualadh isteach sna stríoca liatha ar bhalla an umair go minic. Mar sin féin, faoi dheireadh na breathnadóireachta, bhí na smugairle róin in ann achar eile a choinneáil ó na ballaí, rud a thaispeánann go raibh foghlamtha acu chun imbhualadh a sheachaint.

Tugann na torthaí le fios gur féidir le smugairle róin foghlaim ó thaithí san am atá caite trí spreagthaigh amhairc agus meicniúla. Meastar gurb é an cumas foghlama seo an fheidhmíocht is airde don néarchóras. Chun cleasanna nua smugairle róin a mhúineadh, is fearr a n-iompraíocht nádúrtha a ghiaráil agus ligean dóibh a lánacmhainneacht a bhaint amach.

D'aonraigh na taighdeoirí freisin ionad céadfach amhairc an smugairle róin, ar a dtugtar an ropalia, a fuarthas go raibh ról ríthábhachtach aige i bpróiseas na foghlama comhlach. Tá sé shúil ag gach rhopalium agus gineann siad comharthaí luascadh a rialaíonn gluaiseacht bíogach an smugairle róin. Trí mhinicíocht na bíoga seo a athrú, bhí na taighdeoirí in ann breathnú ar an smugairle róin ag athrú a dtreo.

Le tuiscint a fháil ar an gcaoi ar féidir le smugairle róin, lena néarchóras simplí, ardfhoghlaim a bhaint amach, d'fhéadfaí léargais a sholáthar ar na meicníochtaí bunúsacha foghlama ceallacha. Creideann na taighdeoirí go bhféadfadh an mheicníocht cheallacha seo a bheith tagtha chun cinn go luath i stair na néarchóras.

Leagann an staidéar seo béim ar na cumais oiriúnaitheacha iontacha atá ag smugairle róin agus ar na ceachtanna féideartha atá acu chun foghlaim agus iompar in orgánaigh eile a thuiscint.

Foinsí:

– Staidéar foilsithe sa Bhitheolaíocht Reatha

– Údair Jan Bielecki, Ollscoil Kiel, an Ghearmáin agus Anders Garm, Ollscoil Chóbanhávan, an Danmhairg