Seapánach Lunar Lander ag cur tús leis an turas go dtí an Ghealach

D'éirigh le spásárthach Seapánach, ar a dtugtar an Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), dó inneall a dhéanamh chun fithis an Domhain a fhágáil agus tús a chur lena misean chuig an ngealach. D’fhógair Gníomhaireacht Taiscéalaíochta Aeraspáis na Seapáine (JAXA) gur scaoil SLIM a phríomh-inneall ar feadh 39 soicind agus é ag eitilt os cionn an Aigéin Atlantaigh Theas. Má théann gach rud mar a bhí beartaithe, beidh an chéad teagmháil ag an spásárthach leis an ngealach ar 4 Deireadh Fómhair.

Seoladh SLIM go bhfithis an Domhain ar an 6 Meán Fómhair, in éineacht leis an teileascóp X-gha, XRISM. Chaith foireann SLIM roinnt seachtainí ag cinntiú go raibh na córais ar fad ar an spásárthach ag feidhmiú i gceart sular cuireadh tús leis an dóite innill. Fanfaidh XRISM i bhfithis an Domhain, agus rachaidh SLIM ar a thuras fada agus tíosach ar bhreosla go dtí an ghealach.

Cé go bhfuil iarracht tuirlingthe SLIM fós cúpla mí ar shiúl, is cloch mhíle thábhachtach sa mhisean é a luascadh gealaí atá le teacht ar 4 Deireadh Fómhair. Tá sé measta ag oifigigh JAXA gur dócha go sroichfidh SLIM fithis na gealaí trí nó ceithre mhí tar éis é a sheoladh, agus go dtarlóidh an iarracht tuirlingthe mí nó dhó ina dhiaidh sin.

Má éiríonn leis, beidh tuirlingt SLIM suntasach mar go bhfuil sé mar aidhm aige teagmháil a dhéanamh laistigh de 328 troigh dá spriocphointe atá beartaithe taobh istigh de Shioli, crater beag ar thaobh na gealaí. Osclaíonn an cumas tuirlingthe beachta seo féidearthachtaí do mhisin amach anseo chun iniúchadh a dhéanamh ar réimsí spéisiúla eolaíochta ar an ngealach agus ar chomhlachtaí neamhaí eile.

Go dtí seo, níl ach an tAontas Sóivéadach, na Stáit Aontaithe, an tSín agus an India tar éis tuirlingtí bog a bhaint amach ar an ngealach. Léiríonn misean SLIM céim eile chun tosaigh i dtaiscéalaíocht na gealaí agus feidhmíonn sé mar theist ar láithreacht mhéadaitheach na Seapáine i dtaiscéalaíocht spáis.

